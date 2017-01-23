Минздрав предлагает повысить допустимую норму урана в питьевой воде

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Аида Джумашева

Сегодня, 23 января, на заседании парламентского Комитета по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию депутатам представили концепцию закона, в которой предлагается изменить допустимую норму содержания урана в питьевой воде.

По словам заместителя министра здравоохранения Олега Горина, согласно нынешнему техническому регламенту о безопасности питьевой воды, допустимая норма содержания урана в питьевой воде составляет 0,015 миллиграмма на 1 литр воды. Однако в документе не учитывается географическая особенность местности.

"В связи с этим разница содержания урана в питьевой воде на разных территориях может быть значительной. Мы предлагаем изменить норму содержания урана в питьевой воде до 0,030 миллиграмма на 1 литр воды. Данный законопроект не противоречит действующему законодательству", - сказал Горин.

В свою очередь депутат от фракции СДПК Асылбек Жээнбеков спросил, в чем заключается разница в нормах у воды из-под крана и бутилированной воды.

На это заведующий отделом радиационной безопасности Санэпидемстанции Нарынбек Казыбаев ответил, что у бутилированной воды есть свои нормы.

"Разница с советскими стандартами действительно есть. Сейчас данные по содержанию урана в питьевой воде могут разниться от 0,025 до 0,027 миллиграмма при норме 0,015 миллиграмма. Если мы не изменим общую норму, то нам уже нужно закрывать некоторые водозаборы", - сказал Казыбаев.

В итоге комитет одобрил законопроект в первом чтении.

URL: http://www.vb.kg/354122
Теги:
вода, парламент, Минздрав
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