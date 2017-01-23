Депутат: В Кыргызстане более 3 тысяч ветеринарных врачей

В Кыргызстане насчитывается более 3 тысяч ветеринарных врачей. Об этом сегодня, 23 января, на заседании парламентского Комитета по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию сообщил депутат от фракции "Онугуу-Прогресс" Мирлан Бакиров.

По его словам, из этого количества численность государственных не достигает и половины.

"Для того чтобы взять под контроль частных ветеринарных врачей и повысить их квалификацию, необходимо внести изменения в некоторые законодательные акты в части ветеринарии, в частности в Административный кодекс", - сказал Бакиров.

В свою очередь его коллега от фракции СДПК Асылбек Жээнбеков спросил, насколько активно работает Ветеринарная палата. Глава ведомства Кубатбек Маматкулов рассказал о целесообразности работы палаты.

"Палату создали в 2011 году по требованию Минсельхоза. В реестр ветеринаров вошли более 2 тысяч ветврачей. Ветврачей тестируют через мобильное приложение", - ответил Маматкулов.