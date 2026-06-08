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Китайский опыт помогает в экологическом восстановлении Аральского моря

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Находясь на так называемом "кладбище кораблей" Аральского моря в узбекском городке Муйнак, можно увидеть ржавые корпуса судов, покрытые трещинами и застрявшие на высохшем дне бывшего водоема. Некогда оживленный рыболовецкий порт на берегу Аральского моря исчез вместе с отступившей водой, оставив после себя лишь эти рыбацкие суда, безмолвно стоящие посреди пустынного ландшафта. Глядя на раскинувшуюся вокруг бескрайнюю равнину, трудно представить, что когда-то здесь простирались водные просторы и скользили по волнам суда под парусами, говорится в репортаже корреспондентов Синьхуа.

"Это экологическая катастрофа, которая нанесла колоссальный ущерб региону", - рассказал корреспондентам Синьхуа экскурсовод Музея истории Аральского моря Махмуджан Айтжанов.

Расположенное в глубине Евразийского континента Аральское море, разделенное между Казахстаном и Узбекистаном, ранее являлось четвертым по величине озером в мире. Однако с 1960-х годов под воздействием резкого роста водопотребления в хозяйственной деятельности и климатических изменений его площадь сократилась более чем на 90 проц. По мере изменения береговой линии увеличивалась засоленность почв, а на высохшем дне образовалась пустыня площадью свыше 50 тыс. кв. км. Аральское море стало символом экологической трагедии региона, получив название "слезы Центральной Азии".

В ответ на многолетний экологический кризис страны вокруг Аральского моря предпринимают комплексные меры по смягчению последствий катастрофы. Одновременно китайские эксперты в области экологии и местные научные учреждения продолжают совместные исследования и пилотные проекты, внося вклад в поиск решений этого кризиса.

В 2013 году Синьцзянский институт экологии и географии Китайской академии наук совместно с партнерами из стран Центральной Азии создал Научно-исследовательский центр экологии и окружающей среды Центральной Азии. Его головной офис расположен в Ташкенте, а филиалы действуют в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане. На этой платформе китайские и зарубежные специалисты проводят совместные исследования в области охраны водных ресурсов в засушливых районах, борьбы с опустыниванием, восстановления засоленных земель и экологической реабилитации.

В рамках изучения экологических проблем Аральского моря китайская научная группа в ходе комплексных исследований по всему бассейну развернула более 80 мониторинговых пунктов, охватывающих такие параметры, как экология, поверхностные и подземные воды, а также соляные пыльные бури. В сочетании с технологиями высокоразрешающего дистанционного зондирования был проведен системный анализ процессов усыхания Аральского моря и их причин. На основе данных о почвах, растительности, биоразнообразии и водных ресурсах район Аральского моря был разделен на семь типов экосистем и 14 подрайонов, что стало научной основой для дифференцированных мер восстановления.

Директор Синьцзянского института экологии и географии Чжан Юаньмин сообщил, что в прикладной сфере китайская сторона внедряет опыт борьбы с засолением земель в засушливых районах Синьцзян-Уйгурского автономного района на северо-западе Китая в практику экологической реабилитации Аральского моря, оказывая содействие в создании ботанических садов и проведении отбора солеустойчивых растений и испытаний их адаптивности.

По словам китайских экспертов, такие растения, устойчивые к высокосоленым и щелочным условиям, способны через корневую систему поглощать соли из почвы, тем самым снижая ее засоленность и улучшая свойства. В настоящее время Китай и Узбекистан совместно создали пять садов с такими растениями, в будущем планируется увеличить их число до семи.

Директор Агентства лесного хозяйства при Национальном комитете по экологии и изменению климата Узбекистана Эркин Мухитдинов заявил, что узбекская сторона планирует превратить эти сады в "маточные базы", а затем расширить масштабы посадок солеустойчивых растений, таких как саксаул и тамариск, постепенно восстанавливая сельскохозяйственный потенциал засоленных земель.

Международный инновационный центр Приаралья при вышеуказанном министерстве на постоянной основе осуществляет сотрудничество с рядом стран, включая Китай, и активно участвует в проектах по восстановлению растительного покрова на высохшем дне Аральского моря. Директор центра Бахытжан Хабибуллаев сообщил, что учреждение системно изучает китайские технологии выращивания солеустойчивых растений, а также внедрило более 40 видов солеустойчивых растений, способных улучшать деградированные почвы, исследуя их адаптацию к условиям региона и возможные направления дальнейшего применения.

В ходе визита в Китай Бахытжан Хабибуллаев узнал, что солеустойчивые растения обладают не только экологической, но и экономической ценностью. Например, цистанхе имеет лечебные свойства и также распространено в Центральной Азии, однако его потенциал пока недостаточно изучен и слабо используется. "Китайская сторона уже накопила системный опыт исследований и практического применения, что представляет для нас большой интерес", - заявил он.

Эркин Мухитдинов отметил, что китайский опыт имеет важное практическое значение. С 2018 года площадь лесонасаждений с использованием солеустойчивых растений в Узбекистане достигла около 2 млн гектаров. По мере расширения растительного покрова наблюдается определенное улучшение экологической обстановки в регионе, а интенсивность пыльных и соляных бурь, ранее регулярно затрагивавших как местные территории, так и другие районы Центральной Азии, заметно снизилась.

По мнению Махмуджана Айтжанова, эти изменения отчетливо видны. "Примерно 10 лет назад, особенно весной, у нас здесь часто происходили пыльные и соляные бури, в самые тяжелые моменты невозможно было даже открыть глаза", - сказал он, добавив, что сейчас ситуация улучшилась. По его словам, международное сотрудничество, включая экологическое взаимодействие между Узбекистаном и Китаем, имеет большое значение для местного населения.

Китайские и зарубежные эксперты отмечают, что в долгосрочной перспективе ключевым фактором решения проблемы Аральского моря является охрана и рациональное использование водных ресурсов в бассейне. В связи с этим технологии водосберегающего земледелия стали приоритетным направлением, продвигаемым китайской стороной. С 2011 года Синьцзянский институт экологии и географии совместно с научными учреждениями стран Центральной Азии на постоянной основе ведет исследования по эффективному использованию водных ресурсов в сельском хозяйстве засушливых регионов и продвигает технологии водосберегающего орошения.

Как сообщили эксперты, на экспериментальных хлопковых полях с применением водосберегающего орошения в Узбекистане правительство страны в течение трех лет подряд проводило полевые измерения на демонстрационных участках с участием китайской стороны. По итогам испытаний было установлено, что урожайность стабильно превышала 400 кг с му /1 га = 15 му/, уровень экономии воды достигал 50-70 проц., а показатели урожайности и эффективности использования ресурсов значительно превосходили местный традиционный уровень.

Заместитель директора Научно-исследовательского центра экологии и окружающей среды Центральной Азии Джилили Абдувайли считает, что кризис Аральского моря является не только проблемой Центральной Азии, но и оказывает влияние на более широкий регион. В связи с этим участие китайской стороны в сотрудничестве по экологическому управлению в Центральной Азии направлено, с одной стороны, на создание совместных научно-исследовательских платформ и продвижение региональной экологической безопасности и координированного управления. С другой - на изучение путей сочетания экологической защиты и экономического развития через передачу технологий, обмен опытом и совместные исследования, способствуя устойчивому развитию региона.

Проректор Центральноазиатского университета по изучению окружающей среды и изменения климата Шахриер Нуруллоев заявил, что узбекская сторона высоко оценивает перспективы сотрудничества с Китаем в сфере экологического управления. По его словам, в будущем Узбекистан рассчитывает совместно с китайской стороной последовательно продвигать экологическую реабилитацию и улучшение состояния земель в районах вокруг Аральского моря, тем самым способствуя улучшению условий жизни населения, возвращению жителей в регион и устойчивому социально-экономическому развитию территории.


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URL: https://www.vb.kg/459192
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