Фестиваль Symphony of Water & Light собрал более 20 тысяч гостей

Более 20 000 гостей собрались на фестивале Symphony of Water & Light ("Симфония воды и света") который прошел в Royal Central Park и стал одним из крупнейших культурно-развлекательных событий этого лета в Кыргызстане.

Организованное компанией RCA Living мероприятие подарило посетителям грандиозное зрелище с музыкальными фонтанами, световыми шоу и впечатляющим фейерверком. Кроме того, фестиваль позволил тысячам гостей лично познакомиться с образом жизни, который предлагает первый в Кыргызстане формат масштабного города - All-in-One. Событие также ознаменовало официальное открытие первого в стране крупного Парка музыкальных фонтанов, который обещает стать новой достопримечательностью столицы.

Особенность Royal Central Park заключается в его передовой стратегии развития. Параллельно со строительством жилых кварталов RCA Living последовательно создает общественные пространства и инфраструктуру, доступные для жителей города уже на ранних этапах реализации проекта. Вместо того, чтобы ждать завершения всего комплекса, такие знаковые объекты, как Парк музыкальных фонтанов, семейные зоны отдыха, открытые площадки для мероприятий и ландшафтные парки, уже введены в эксплуатацию и становятся новыми точками притяжения для жителей Бишкека.

Такой подход позволяет будущим резидентам заранее ощутить преимущества жизни в современном городе формата All-in-One, а также дарит городу новые качественные пространства для отдыха, развлечений и общения. Благодаря насыщенному календарю культурных, творческих и развлекательных мероприятий Royal Central Park постепенно становится любимым местом проведения выходных для семей, молодежи и гостей столицы, внося вклад в повышение качества городской жизни и формирование современного облика Бишкека.

Воплощая яркий образ жизни каждый день

Symphony of Water & Light стал не просто фестивалем, а настоящей демонстрацией будущей жизни в Royal Central Park - пространстве, где культурные, развлекательные, творческие и общественные мероприятия станут частью повседневной жизни.

Гости смогли погрузиться в атмосферу праздника благодаря сотням гастрономических павильонов, детским игровым зонам, семейным активностям, концертной программе и конкурсу талантов Royal Central Park Got Talent, в котором приняли участие более 200 детей. Дополнением к программе стали разнообразные культурные мероприятия и интерактивные активности для посетителей всех возрастов.

Кульминацией вечера стало грандиозное шоу музыкальных фонтанов, дополненное современными световыми технологиями, мультимедийными эффектами и масштабным фейерверком. Сочетание передовых технологий мирового уровня и впечатляющего ландшафтного пространства подарило гостям незабываемые эмоции и стало главным украшением фестиваля.

Культурный мост между Вьетнамом и Кыргызстаном

Одним из самых ярких моментов фестиваля Symphony of Water & Light этого лета стала программа культурного обмена между Вьетнамом и Кыргызстаном.

Почетными гостями мероприятия стали представительницы конкурса Miss World Vietnam, которые пообщались с посетителями и рассказали о культуре, традициях, туристическом потенциале и людях Вьетнама. Особое впечатление на зрителей произвели выступления обладательницы титула первой вице-мисс Нгок Ханг, чьи проникновенные вокальные номера были тепло встречены многотысячной аудиторией.

Участие представительниц вьетнамской индустрии красоты не только придало событию международный статус, но и стало символом укрепления культурных связей между двумя странами. Это полностью соответствует видению Royal Central Park как международного и мультикультурного сообщества, где ценятся и развиваются культурные традиции разных народов.

Royal Central Park новый символ счастливой жизни в Центральной Азии

Согласно концепции RCA Living, Royal Central Park создается как полноценная городская экосистема, где жители смогут жить, работать, учиться, отдыхать и наслаждаться жизнью в одном пространстве.

71% территории проекта отведен под зеленые зоны и водные объекты. Здесь предусмотрены парки, озера, торговые центры, образовательные учреждения, спортивные объекты и круглогодичная культурная программа, что позволяет шаг за шагом реализовывать концепцию современного города All-in-One международного уровня.

Еще одной отличительной чертой Royal Central Park является ориентированный на сообщество подход к развитию территории. Пока жилые кварталы продолжают строиться, RCA Living уже открывает общественные пространства и инфраструктурные объекты, позволяя жителям и гостям города пользоваться преимуществами проекта задолго до его полного завершения. Такие объекты, как Парк музыкальных фонтанов, развлекательные зоны, открытые площадки для мероприятий и благоустроенные парковые территории, уже стали важной частью городской среды Бишкека.

Этот дальновидный подход позволяет будущим владельцам недвижимости заранее оценить преимущества жизни в проекте, одновременно создавая для города новые пространства для отдыха и общения. Благодаря регулярным фестивалям, культурным программам и общественным мероприятиям Royal Central Park уверенно становится одним из главных центров городской жизни и популярным местом семейного отдыха в столице.

Успех фестиваля Symphony of Water & Light подтвердил высокий интерес к Royal Central Park со стороны будущих жителей и стал важной вехой на пути создания нового стандарта современной жизни в Кыргызстане.

Более 20 000 гостей, тысячи улыбок и бесчисленное количество ярких воспоминаний сделали Symphony of Water & Light настоящей симфонией света, воды, культуры и счастья. Royal Central Park создает не просто жилой комплекс, он формирует новый образ жизни и новое место притяжения для жителей Бишкека.