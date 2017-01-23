В Первомайском суде слушается дело проигравшего кандидата в мэры Бишкека

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Кирилл Степанюк

Нурдин Абдылдаев оспаривает в суде решение ЦИК Кыргызстана, отказавшейся отменить результаты голосования по выборам мэра Бишкека. Потерпевший поражение кандидат в градоначальники считает, что выборы 11 января прошли с нарушениями и на депутатов горкенеша оказывалось давление.

В частности, Абдылдаев и его сопартийцы считают, что митинг горожан в поддержку мэра является фактом прямого психологического воздействия на депутатов. По мнению заявителя, акция могла повлиять на исход голосования. Кроме того, как утверждают некоторые представители фракции "Онугуу-Прогресс", на бюллетенях они "обнаружили" некие отметки и это, на их взгляд, каким-то образом тоже повлияло на окончательный результат.

Как сообщили "ВБ" в канцелярии Первомайского суда, дело рассматривает Жаныбек кызы Венера. Стороны приступили к изучению материалов по существу. До 15.00 в заседании объявлен перерыв. Будет ли вынесен вердикт сегодня, пока неясно.

URL: http://www.vb.kg/354137
Теги:
Бишкекский горкенеш, мэрия, суд
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