Кыргызстан и Катар готовы провести национальные Дни культуры

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Провести Дни культуры Кыргызстана и Катара. Этот вопрос обсуждали на встрече Чрезвычайный и Полномочный посол КР в Государстве Катар Нурлан Ниязалиев и директор Департамента культуры и искусств Министерства культуры и спорта Фалех Аль-Ажлан Аль-Хаджри.

По данным МИД КР, достигнута договоренность об организации этих важных культурных мероприятий весной и осенью текущего года в столицах двух государств.

В ходе беседы были рассмотрены основные мероприятия кыргызско-катарского сотрудничества в сфере культуры в текущем году.

Кроме этого, Ниязалиев проинформировал о подготовке участия кыргызской делегации в международном фестивале "Шелковый путь 2017" в г. Доха.

URL: http://www.vb.kg/354138
Теги:
Катар, МИД
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