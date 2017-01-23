Кыргызстан и Катар готовы провести национальные Дни культуры

Провести Дни культуры Кыргызстана и Катара. Этот вопрос обсуждали на встрече Чрезвычайный и Полномочный посол КР в Государстве Катар Нурлан Ниязалиев и директор Департамента культуры и искусств Министерства культуры и спорта Фалех Аль-Ажлан Аль-Хаджри.

По данным МИД КР, достигнута договоренность об организации этих важных культурных мероприятий весной и осенью текущего года в столицах двух государств.

В ходе беседы были рассмотрены основные мероприятия кыргызско-катарского сотрудничества в сфере культуры в текущем году.

Кроме этого, Ниязалиев проинформировал о подготовке участия кыргызской делегации в международном фестивале "Шелковый путь 2017" в г. Доха.