Таможенная служба: Ни одна радиоактивная машина из Японии не продавалась

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Гулиза Авазова

В настоящее время 211 автомашин из Японии с повышенным уровнем радиации находятся на специальной стоянке ж/д станции "Аламедин" Чуйской области. Об этом сообщил глава Государственной таможенной службы Азамат Сулайманов на заседании Комитета по бюджету и финансам Жогорку Кенеша.

Отвечая на вопросы депутатов, Сулайманов отметил, что рядом с аэропортом "Манас" в Сокулукском районе есть пункт захоронения радиоактивных отходов, и там находится еще 24 машины. По постановлению правительства совместно Агентством экологии таможенная служба должна их дезактивировать. Но сейчас не хватает средств на это, сказал он.

Однако депутат от фракции СДПК Максат Эгембердиев сообщил, что ему поступает информацию о продаже этих зараженных автомашин по низкой цене.

"Ни одна из этих автомашин не продавалась, эта информация не соответствует действительности", - ответил глава Таможенной службы.

URL: http://www.vb.kg/354145
Теги:
Япония, радиация
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