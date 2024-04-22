Садыр Жапаров: В КР началось строительство крупнейшего стадиона в ЦА

В Кыргызстане началось строительство крупнейшего и уникального стадиона в Центральной Азии. Об этом на своей странице в соцсети сообщил президент КР Садыр Жапаров.

"Дорогие кыргызстанцы!

Началось строительство долгожданного, крупнейшего в Центральной Азии, уникального футбольного стадиона. Даст Бог, через два года проведем церемонию его открытия.

Всего в архитектурном отделе работают 22 специалиста (12 человек из Турции и 10 человек из Кыргызстана).

В электротехническом отделе 7 человек.

(4 из Турции, 3 из Кыргызстана).

В отделе инженерных внутренних коммуникаций, вентиляции и противопожарной защиты работают 7 человек.

(4 из Турции, 3 из Кыргызстана).

12 инженеров-конструкторов

(7 из Турции, 5 из Кыргызстана).

Консультативная группа состоит из 6 человек.

(3 из Англии, 3 из Турции)

Что уникального в этом стадионе?

Это будет самый крупный стадион в Центральной Азии вместимостью 45 тысяч зрителей.

В основе дизайна стадиона лежит важная часть кыргызской культуры - феномен юрты.

Особенность метода проектирования в том, что форма сооружения уникальна.

Оно имеет самую большую крытую парковку в Центральной Азии вместимостью 3600 автомобилей. Здесь есть не только стадион, но и спортивные магазины и торговые центры на площади 35 000 м2. Имеется светодиодное освещение поля категории А FIFA, которого нет в большинстве стадионов.

Существует "технология гибридного газона", которая будет использоваться для проведения финальных матчей АФК и групповых матчей ФИФА.

Посадочная площадь здания 70 000 м2.

Площадь застройки – 180 000 м2.

8 этажей, высота 70 метров.

Стадион имеет круглую форму диаметром 280 метров.

Площадь стадиона – 85 000 м2.

Имеется крытая парковка и технические помещения площадью 60 000 м2.

Все 135 тысяч м3 бетона для строительства стадиона будут закуплены в Кыргызстане для поддержки отечественного производства.

Кроме того, большая часть рабочей силы, что немаловажно, состоит из граждан Кыргызстана, которые обеспечивают рабочие места.

Завершить железобетонные работы планируется через 13 месяцев.

Электромеханические работы и 50-метровую тяжелую блочную крышу планируется завершить за 7 месяцев.

Если остальные работы продолжатся 6 месяцев, то расчетный срок строительства составит примерно 2 года.

Мы полностью решили вопрос финансирования работ.

Если не произойдет никаких чрезвычайных происшествий, то через 2 года этот стадион начнет служить народу", - написал глава государства.