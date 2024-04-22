Садыр Жапаров: В КР началось строительство крупнейшего стадиона в ЦА

В Кыргызстане началось строительство крупнейшего и уникального стадиона в Центральной Азии. Об этом на своей странице в соцсети сообщил президент КР Садыр Жапаров.
"Дорогие кыргызстанцы!
Началось строительство долгожданного, крупнейшего в Центральной Азии, уникального футбольного стадиона. Даст Бог, через два года проведем церемонию его открытия.
Всего в архитектурном отделе работают 22 специалиста (12 человек из Турции и 10 человек из Кыргызстана).
В электротехническом отделе 7 человек.
(4 из Турции, 3 из Кыргызстана).
В отделе инженерных внутренних коммуникаций, вентиляции и противопожарной защиты работают 7 человек.
(4 из Турции, 3 из Кыргызстана).
12 инженеров-конструкторов
(7 из Турции, 5 из Кыргызстана).
Консультативная группа состоит из 6 человек.
(3 из Англии, 3 из Турции)
Что уникального в этом стадионе?
Это будет самый крупный стадион в Центральной Азии вместимостью 45 тысяч зрителей.
В основе дизайна стадиона лежит важная часть кыргызской культуры - феномен юрты.
Особенность метода проектирования в том, что форма сооружения уникальна.
Оно имеет самую большую крытую парковку в Центральной Азии вместимостью 3600 автомобилей. Здесь есть не только стадион, но и спортивные магазины и торговые центры на площади 35 000 м2. Имеется светодиодное освещение поля категории А FIFA, которого нет в большинстве стадионов.
Существует "технология гибридного газона", которая будет использоваться для проведения финальных матчей АФК и групповых матчей ФИФА.
Посадочная площадь здания 70 000 м2.
Площадь застройки – 180 000 м2.
8 этажей, высота 70 метров.
Стадион имеет круглую форму диаметром 280 метров.
Площадь стадиона – 85 000 м2.
Имеется крытая парковка и технические помещения площадью 60 000 м2.
Все 135 тысяч м3 бетона для строительства стадиона будут закуплены в Кыргызстане для поддержки отечественного производства.
Кроме того, большая часть рабочей силы, что немаловажно, состоит из граждан Кыргызстана, которые обеспечивают рабочие места.
Завершить железобетонные работы планируется через 13 месяцев.
Электромеханические работы и 50-метровую тяжелую блочную крышу планируется завершить за 7 месяцев.
Если остальные работы продолжатся 6 месяцев, то расчетный срок строительства составит примерно 2 года.
Мы полностью решили вопрос финансирования работ.
Если не произойдет никаких чрезвычайных происшествий, то через 2 года этот стадион начнет служить народу", - написал глава государства.