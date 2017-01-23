В парламенте вновь недовольны министром здравоохранения

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Аида Джумашева

Сегодня, 23 января, в ходе заседания парламентского комитета по социальным вопросам, образованию, науке и культуре депутат от фракции "Ата Мекен" Наталья Никитенко возмутилась тем, что министр здравоохранения Талантбек Батыралиев в спешном порядке покинул заседание комитета.

Отметим, сегодня депутаты намеревались задать вопросы министру по объединению центров гематологии и онкологии.

По ее словам, чиновник, сославшись на то, что в 15.30 у него совещание в правительстве по вопросу крушения самолета, ушел в спешном порядке, тогда как на часах было 14.25.

"Кому мы должны сейчас задавать вопросы, если они были непосредственно к министру? Мы говорили, что ожидаем увидеть лиц, которые принимают решение. У министра был резерв времени, можно было рассмотреть этот вопрос, но по каким-то причинам он покидает комитет. Я считаю, нужно направить письмо на имя премьер-министра по части дисциплины участников комитета", - сказала Никитенко.

URL: http://www.vb.kg/354152
Теги:
Минздрав, Национальный центр онкологии, парламент, Талантбек Батыралиев
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