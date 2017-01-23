Фото голых детей в соцсетях: ГУВД начало разбирательство

Правоохранительные органы начали разбирательство по факту предложения пользователя социальных сетей купить фото голых детей. Об этом "ВБ" сообщили в ГУВД столицы.

"Сегодня данный факт был зарегистрирован в книге учетов происшествий в ГУВД, доложено руководству ведомства, подключены к разбирательству оперативные службы. Материал передан в следственное подразделение для принятия решения и рассмотрения в соответствии с нормами уголовно-процессуального кодекса", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, ранее местные СМИ сообщали, что некоторые пользователи в социальной сети "Одноклассники" предлагают родителям продать фото и видео своих детей. В личной переписке они предлагали от 500 до 2500 тыс. евро за фото обнаженных детей и видео их избиения.