Потомков погибших бойцов из Кыргызстана ждут в Краснопрудской волости

В Краснопрудской волости Псковского района началась масштабная работа по уточнению данных о бойцах из Киргизской ССР, которые погибли и были захоронены в братских могилах на этой территории. К проекту подключились студенты Псковского государственного университета и представители поискового движения Кыргызстана "Наша Победа - Биздин жениш".

Основная цель этой деятельности заключается в том, чтобы установить точные биографические данные павших героев и пригласить их родных на памятную встречу. Об этом VB.KG сообщил руководитель администрации Краснопрудской волости Александр Васильев.

По его словам, еще в прошлом году поисковики из Кыргызстана уточняли места гибели своих земляков - писателей, поэтов и фронтовиков. В частности, было документально подтверждено, что в этих краях в 1944 году воевал и погиб выдающийся поэт и драматург Мукай Элебаев. В мае 2025 года на братской могиле на Ланевой Горе установили мемориальную доску в его честь, а на торжественную церемонию приехала внучка писателя и его соотечественники.

Как отметил Васильев, мероприятие получилось очень трогательным. Представители диаспор, поисковики и гости из Кыргызстана говорили о нерушимой дружбе народов и исключительной важности сохранения памяти о войне.

Именно после этого визита родилась инициатива пригласить в Краснопрудский район потомков и других кыргызстанцев, чьи предки сражались и навечно остались в этой земле. Идею горячо поддержали местные жители и власти. Центрами сбора информации в Краснопрудье стали библиотека, дом культуры, музей и школа, где всегда рады добровольцам, готовым помочь в архивных поисках.

В общих списках сегодня числится более 6 тысяч имен. Значительная часть бойцов призывалась из Киргизии, однако у многих не указаны точные места рождения, а в написании фамилий встречается множество искажений. Это требует кропотливой работы по выверке каждой записи.

Организаторы обращаются ко всем жителям Кыргызстана, чьи родственники воевали на территории Псковского района и Краснопрудской волости, с просьбой помочь в уточнении информации.

"Каждый может принять участие в этом добром деле. Желающие могут заявить о своем участии в поисковой работе - им будут предоставлены списки фамилий кыргызстанцев, погибших в Краснопрудской волости. Через социальные сети, родственников и знакомых необходимо выяснить, известно ли в семье, что солдат похоронен именно здесь, например, в деревне Кирово, а затем передать данные организаторам. Важно, чтобы те, кто планирует приехать, заранее сообщили о своем желании и зарегистрировались в администрации Краснопрудской волости", - рассказывает Александр Васильев.

Организаторы уточняют, что у сельской администрации нет возможности оплачивать поездки родственников. Тем не менее краснопрудцы и псковичи готовы поддерживать связь, развивать дружбу между школами и обмениваться информацией в дистанционном формате. Местные жители очень ждут фотографии солдат и снимки их родных сел.

Приезд родственников погибших героев в Краснопрудский район планируется в 20-х числах мая. Для гостей проведут памятный митинг, экскурсии по местам сражений, а также встречи с историками и участниками поисковых отрядов.

Напомним, что в России 2026 год объявлен Годом единства.

Контакты для связи: Связаться с поисковым движением Кыргызстана "Наша Победа - Биздин Жениш" можно по номеру WhatsApp +996-555-923-603 или через электронную почту ptahasvet@mail.ru.