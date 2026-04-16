Дрифтер-"рецидивист" задержан в Бишкеке

В Бишкеке задержан водитель, демонстративно нарушавший правила дорожного движения и создававший угрозу для других участников.

Как сообщили в УПСМ, в отношении нарушителя составлен протокол о правонарушении, автомобиль водворён на штрафную стоянку.

Кроме того, с водителями, допускающими дрифт и опасную езду, проведены профилактические беседы.

В милиции напомнили, что за повторное автохулиганство предусмотрено лишение права управления транспортным средством.

УПСМ призывает водителей соблюдать правила дорожного движения.