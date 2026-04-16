Погода
$ 87.37 - 87.79
€ 101.62 - 102.57

Дрифтер-"рецидивист" задержан в Бишкеке

357  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке задержан водитель, демонстративно нарушавший правила дорожного движения и создававший угрозу для других участников.

Как сообщили в УПСМ, в отношении нарушителя составлен протокол о правонарушении, автомобиль водворён на штрафную стоянку.

Кроме того, с водителями, допускающими дрифт и опасную езду, проведены профилактические беседы.

В милиции напомнили, что за повторное автохулиганство предусмотрено лишение права управления транспортным средством.

УПСМ призывает водителей соблюдать правила дорожного движения.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/457826
Теги:
задержание, ПДД, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  