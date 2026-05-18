Бишкек модернизирует водоснабжение совместно с китайской CSCEC

- Светлана Лаптева
Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев провел официальную встречу с делегацией китайских инвесторов, которую возглавил Тянь Вэйго - заместитель президента China State Construction Engineering Corporation (CSCEC) и председатель China Construction Fifth Engineering Division Corp. Итогом переговоров стало подписание меморандума об установлении дружественных отношений и сотрудничестве между столичным муниципалитетом и китайским строительным гигантом.

Согласно документу, стороны намерены совместно проработать и реализовать ряд ключевых проектов в сфере городской инфраструктуры. В фокусе внимания - модернизация системы водоснабжения Бишкека, строительство двух новых очистных сооружений, а также развитие инженерных сетей на новых территориях столицы. В мэрии особо подчеркнули, что обновление и прокладка коммуникаций критически важны для районов, которые вошли в состав города в рамках масштабной административно-территориальной реформы. Городские власти называют модернизацию систем водоснабжения и канализации одним из главных приоритетов развития Бишкека.

Представители китайской делегации отметили, что компания China Construction Fifth Engineering Division Corp обладает колоссальным опытом в проектировании, строительстве и реконструкции крупных объектов по всему миру. Кроме того, корпорация уже успешно работает в Центральноазиатском регионе, в частности, реализуя проекты в Ташкенте.

Подписанный меморандум носит рамочный характер. Он служит официальным стартом для детальной технической проработки будущих проектов и определения форматов дальнейшего сотрудничества между Бишкеком и китайскими партнерами.


водоснабжение, Китай, Бишкек, мэрия
