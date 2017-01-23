Президент подписал закон, запрещающий пить алкоголь в общественных местах

Президент Алмазбек Атамбаев подписал Закон КР "О внесении изменений в Кодекс Кыргызской Республики об административной ответственности". Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата главы государства.

Напомним, закон принят Жогорку Кенешем 14 декабря 2016 года.

Целью закона являются повышение уровня воспитания молодежи и нравственности общества, обеспечение общественной безопасности путем усиления мер административной ответственности за употребление алкогольной и (или) спиртосодержащей продукции, а также наркотических средств или психотропных веществ в общественных местах.

Предусмотрено усиление ответственности лиц, вовлекающих несовершеннолетних в антисоциальное поведение.

Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.