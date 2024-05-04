Как создатели "Аль-Каиды" и ИГИЛ развивают в КР религиозную "инклюзивность"

Пресловутый цивилизованный мир в лице американцев и европейцев давно превратил религию, в частности ислам, в оружие. И сегодня его активно используют для раскачки общественно-политической ситуации в странах Центральной Азии, включая Кыргызстан.

Западники очень эффективно используют правило "Разделяй и властвуй". США и их сателлитов разжигают войны в разных концах света, тем самым создавая благоприятные условия для поддержания собственной гегемонии. Западники прекрасно освоили механику конфликтов и уже много лет применяют эти деструктивные знания, чтобы таким образом контролировать геополитическую ситуацию в мире.

Один из самых эффективных инструментов американцев и европейцев, в частности британцев, - это поддержка процессов радикализации религиозных течений с последующим превращением их в экстремистские и террористические организации. Именно так в мире появился ваххабизм, Аль-Каида и "Исламское государство", переросшие в глобальную террористическую угрозу для стран всей планеты.

Необходимо отметить, что у западников существует целая стратегия по взращиванию радикальных зерен даже в самых мирных по своей сути религиях. Формально и США, и Европа осуждают и даже ведут борьбу с радикалами, фактически же они активно поддерживают и финансируют радикальный исламизм. Это Запад в 1980-х годах создал "Талибан". Подготовкой талибов для диверсий и дестабилизации Кашмира (Индия) занималась пакистанская военная разведка вместе с ЦРУ и МИ6. Позже эти спецслужбы переориентировали экстремистов на антисоветское направление.

И, если разобраться, то получается, что нынешнее руководство Афганистана остается подконтрольным западным хозяевам, поскольку все они являются выходцами той старой школы "Талибан".

Есть на счету у западников и другие радикальные исламские группировки. К примеру, организация "Таблиг Джамаат", по каким-то непонятным причинам до сих пор не запрещенная в Кыргызстане. Ее создали британцы в 40-х годах прошлого века, позже они всячески поддерживали ее развитие. А американцы в 80-х запустили такой религиозный проект, как "Аль-Каида" - так они хотели противостоять СССР. На сегодня эта организации остается "дочкой" спецслужб США и активно использует методы и приемы американской пропаганды для вербовки сторонников в социальных сетях.

Опасные "пасхалки" в государствах, появившихся после распада СССР, оставляют различные связанные с правительством США организации. USAID, например, методично, не жалея денег, работает над тем, чтобы поддерживать в бывших советских республиках атмосферу управляемого хаоса. Это позволяет американцам контролировать правительства, поскольку при необходимости можно организовать очередную (как в случае с КР) "цветную" революцию и заменить режим на более управляемый. Кроме того, влияние американских агентств сдерживает развитие как экономического, так и политического суверенитетов государств.

В нашей стране работает эта же схема. USAID, который является проводником американской мягкой силы, участвует буквально во всех сферах жизни Кыргызстана, активно, если не сказать, грубо, вмешивается во внутренние дела нашей страны. Особый упор, конечно, делается на финансирование деятельности проамериканских медиа и НКО, через которые реализуются программы так называемого "религиозного возрождения". По факту все эти инициативы, конечно, направлены на поддержку радикальных групп верующих, которые в будущем могут быть использованы западниками для создания внутристранового конфликта.

О том, что такие проекты в приоритете у западников, можно судить уже по тому, какие суммы идут на поддержку местных исламистских организаций с радикальным уклоном. Такие проекты в странах центральноазиатского региона USAID реализует через организацию KazAID. И в прошлом году бюджет программ, включающих вопросы "религиозной инклюзивности" превысил 50 млн долларов.

Понятно, что основная цель западных инвестиций в дестабилизацию региона связана с ослаблением связей стран Центральной Азии с Россией. Причем сегодня наша страна находится в фокусе всех этих активностей, поскольку американцы четко понимают, что во главе Кыргызстана стоят отнюдь не марионеточные фигуры, а политики с жесткой волей и четкой направленностью действовать в рамках национальных интересов. Такое положение дел не устраивает США, а потому они методично прорабатывают варианты смены власти в республике, возможно, на исламистский режим, который не будет поддерживать традиционные стратегические партнерства.

Вместе с тем, по экспертным оценкам, темпы исламизации КР пугают. До 1991 году в республике насчитывалось 39 мечетей, а к 2020 году их количество выросло до 2688. И это помимо подпольных религиозных учреждений радикального толка, их в стране свыше 300.

Плоды усиления в стране позиций радикальных исламских организаций мы ощущаем уже сегодня. ГКНБ КР едва ли не каждый день сообщает о задержаниях религиозных экстремистов и им сочувствующих.

Кроме того, в стране идет активная вербовка молодых людей международными террористическими группами, сформированными на базе радикальных религиозных организаций. Так в конце прошлого года наши спецслужбы задержали двух 16-летних подростков, планировавших теракт в православной церкви в Джалал-Абаде. Юнцов завербовали через интернет в ИГИЛ, сотрудники ГКНБ обнаружили переписку, подтверждающую этот факт.

Все эти попытки дестабилизировать ситуацию в КР посредством действий радикалов можно считать подготовкой к вооруженному вторжению боевиков с севера Афганистана. Чтобы понять, как дальше будут развиваться события, не нужно быть крупным аналитиком: если КР разрушит свои стратегические отношения с РФ, то ничего хорошего стране ждать не придется.

"В Кыргызстане 90% верующих мусульмане. В основном традиционного суннитского толка. Мусульмане мирные люди. Коран учит быть терпеливыми, миролюбивыми, добрыми. В Коране говорится: "А кто убьет верующего преднамеренно, наказание тому - вечный Ад" (Св. Коран, 4:92, 93). Безусловно, религиозные, национальные, расовые и идеологические темы были всегда взрывоопасными. Их умело по сей день используют в качестве политических инструментов западные страны во главе с США. Религиозные факторы послужили к тому, чтобы США и их союзники вторглись в Ливию, Афганистан, Йемен, Ирак, Сирию, Палестину и многие другие суверенные государства", - говорит эксперт в области международных отношений Амантур Манапбаев.

Он отмечает, что количество пострадавших от этих конфликтов граждан исчисляется миллионами.

"Только в одном Афганистане из-за войны, начатой США, появилось 11 миллионов беженцев. Также в ходе палестино-израильского конфликта огромное количество людей в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан стали жертвами действий американо-израильских военных с начала эскалации. Число погибших в секторе Газа достигло 30 тысяч, в том числе не менее 10 тысяч детей и 7 тысяч женщин. Еще 58 166 человек пострадали. Для обоснования своего вмешательства во внутренние конфликты в иностранных государствах Вашингтон использует широкий набор шаблонов. Интервенции проводились под различными предлогами: "защита прав и свобод человека", "восстановление справедливости", "борьба с терроризмом", "предотвращение распространения оружия массового уничтожения", "защита американской диаспоры". При этом, США используют прямые и косвенные методы вторжения. Во многих странах они искали террористов, но как правило после вторжения США и их сателлитов, наоборот террористов становилось больше", - считает эксперт.

По словам Манапбаева, сегодня Кыргызстан также является зоной влияния США по религиозной теме.

"Они пытаются раздробить традиционные верования мусульман. И, чтобы не допустить этого, необходимо довериться профессионалам в ГКНБ и поддержать их работу", - говорит Амантур Манапбаев.

К слову, американцы уже готовят почву для полномасштабного конфликта в Центральной Азии. В северном Афганистане собираются строить канал Куш-Тепа. Когда его введут в эксплуатацию, водные ресурсы центральноазиатского региона сократятся на 10 млрд кубометров (15% стока Амударьи), а это значит, что так или иначе будет зреть водный конфликт. На постройку этого канала американцы через USAID уже выделили 600 млн долларов. А поскольку общая стоимость проекта составляет всего $700 млн, то считайте, что вопрос с грядущей водной войной в регионе уже решен. По крайней мере, для американцев.