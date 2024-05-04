В Бишкеке проходит профилактическое мероприятие "Притон-Бабочка"

C 12 апреля до 12 мая 2024 года на территории города Бишкек проходит профилактическое мероприятие под наименованием "Притон-Бабочка".Об этом сообщает пресс-служба УВД Ленинского района.

Сотрудниками милиции проверяются места, где предположительно могут оказывать интимные услуги девушки с низкой социальной ответственностью - сауны, гостиницы и съемные квартиры.

С начала мероприятия в УВД Ленинского района доставлены 50 девушек, сфотографированы, дактилоскопированы и проведены разъяснительные беседы, в последующем отпущены.