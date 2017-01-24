Жээнбеков: Предприятия должны увеличить экспорт. Власти в этом помогут

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ВБ

В целях использования полного потенциала и возможностей ЕАЭС для Кыргызстана и увеличения экспорта, правительством планируется обеспечить эквивалентную систему ветеринарного контроля со странами ЕАЭС. Об этом премьер-министр Сооронбай Жээнбеков заявил 23 января на заседании коллегии полномочного представительства правительства Чуйской области.

Он добавил, что необходимо снять ветеринарный контроль на кыргызско-казахстанском участке границы, создать условия для выхода строительных компаний на рынок ЕАЭС и продолжить модернизацию пунктов пропуска по внешним границам Экономического союза.

В этой связи полпреду в Чуйской области и главам районных государственных администраций поручено детально изучить все экспортоориентированные предприятия и по согласованию с Министерством экономики разработать план по оказанию содействия по увеличению продукции на экспорт в ЕАЭС, а также в третьи страны.

"Кроме того, необходимо проводить консультации фермеров по получению льготных кредитов, направленных на развитие сельского хозяйства, лизинг сельхозтехники, поддержку племенных и семеноводческих хозяйств и строительство цехов по убою скота. Нужно ускорить работу по созданию центров агротехнического обслуживания и поддержания сельхозтехники. Также до начала весенне-полевых работ необходимо проводить среди фермерских и крестьянских хозяйств разъяснительные работы по плановому выращиванию сельхозпродукции в этом году", - сказал Сооронбай Жээнбеков.

URL: http://www.vb.kg/354188
Теги:
сельское хозяйство, Чуйская область, Сооронбай Жээнбеков
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