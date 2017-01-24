На автодороге Бишкек - Ош сошли снежные лавины. Трасса перекрыта

Сегодня, 24 января, на автодороге Бишкек - Ош сошли снежные лавины. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорог КР.

По ее данным, на 255-м километре в 4.40 сошла лавина общим объемом 2880 куб. метров (длина 83 м, ширина 12 м, высота 3 м). Пострадавших нет.

Силами ДЭП-23 в 7.30 проезд был открыт в одном направлении.

Однако повторно на 255-300-м км в 08.10 сошла еще одна снежная масса общим объемом 1800 куб. метров (длина 60 м, ширина 12 м, высота 2,5 м). Пострадавших нет, сообщили в Минтрансе.

В настоящее время проезд закрыт. По очистке проезжей части автодороги работают 12 человек и 3 единицы спецтехники.

По данным МТиД КР, утром 24 января в 08.00 снежная лавина сошла и на другой автодороге Торкент - Толук на 300-м км общим объемом 3 тыс. куб. метров (длина 110 м, ширина 9 м, высота 3 м). По очистке проезжей части работает спецтехника.