Суд зачитывает приговор Азимжану Аскарову (трансляция)

Сегодня, 24 января, выездная коллегия Чуйского областного суда выносит приговор в отношении Азимжана Аскарова, обвиняемого в организации массовых беспорядков, а также убийстве милиционеров во время июньских событий 2010 года на юге республики.

Напомним, после июньских событий 2010 года в Оше правозащитник Азимжан Аскаров был обвинен в организации массовых беспорядков и в причастности к убийству милиционера и приговорен к пожизненному лишению свободы. Он и его сторонники обратились в ряд международных организаций, в том числе Комитет по правам человека ООН с тем, что права Аскарова были нарушены.

12 июля 2016 года судебная коллегия Верховного суда, рассмотрев решение Комитета по правам человека ООН в отношении Аскарова, отменила решение Джалал-Абадского областного суда, а также приговор Верховного суда от 2011 года. Уголовное дело направили в Чуйский областной суд на новое рассмотрение.

"ВБ" ведет прямую трансляцию из зала суда.

10.00 Суд, выйдя из совещательной комнаты, начал зачитывать приговор. На месте находятся сотрудники правоохранительных органов. В зале суда присутствуют международные наблюдатели.