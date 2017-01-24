Шаршенбек Абдыкеримов переизбран президентом Федерации борьбы Кыргызстана

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Гулиза Авазова

Вчера, 23 января, прошла отчетно-выборная конференция Федерации борьбы Кыргызстана. В начале собрания президент и вице-президенты по видам борьбы отчитались за проделанную работу в 2016 году.

Помимо этого, также свои отчеты представили главные тренеры по женской, вольной и греко-римской борьбе.

После прошли выборы руководства федерации, на пост главы претендовал один кандидат - действующий президент Шаршенбек Абдыкеримов, которого переизбрали на второй срок.

Отметим, в 2016 году Абдыкеримов также был переизбран на второй срок на пост президента Национального олимпийского комитета Кыргызстана.

Пост первого вице-президента остался за депутатом Жогорку Кенеша Дамирбеком Асылбек уулу.

Экс-министр внутренних дел КР Мелис Турганбаев также остался на посту вице-президента федерации. Он, как и прежде, отвечает за развитие вольной борьбы. Женскую борьбу возглавила депутат ЖК Динара Исаева.

Новым лицом в руководстве федерации - вице-президентом стал Марат Назарбеков вместо министра экономики КР Арзыбека Кожошева.

Генеральным секретарем федерации по-прежнему остается Адинай Кемелова.

URL: http://www.vb.kg/354197
Теги:
вольная борьба, выборы, греко-римская борьба, женская борьба, федерация
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