У кыргызских мигрантов появился свой мобильный справочник

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Глеб Куренев

Сегодня, 24 января, в миграционной службе Кыргызстана продемонстрировали мобильное приложение для трудовых мигрантов. Презентовали его председатель ведомства Медетбек Айдаралиев, заместитель председателя Алмаз Асанбаев и глава миссии международной организации по миграции Деян Кесерович.

Приложение "Справочник мигранта" в настоящий момент можно скачать в Play маркете совершенно бесплатно, на IOS оно появится позже. Это объяснили тем, что в ходе анализа выяснилось, что большая часть мигрантов пользуется телефонами именно на операционной системе Android.

В приложении собрана вся необходимая информация, которая может пригодиться мигрантам. Свежие новости, правила пребывания в странах ЕАЭС, адреса посольств и консульств по всему миру.

Полезной функцией является горячая линия в приложении. Она абсолютно бесплатна и предназначена для помощи тем, кто стал жертвой торговли людьми. Кроме того, в "Справочнике" есть предостережения о том, как не попасть руки работорговцев.

С помощью программы можно найти работу, а также проверить себя в черном списке. Достаточно ввести фамилию и дату рождения.

Также разработчики собрали в приложении ответы на часто задаваемые вопросы.

"Справочник мигранта" в настоящий момент функционирует на двух языках - кыргызском и русском. Сообщается, что оно будет постоянно обновляться и дополняться новой информацией и новостями.

URL: http://www.vb.kg/354203
Теги:
миграция, трудовая миграция
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