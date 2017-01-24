В Астане продолжаются межсирийские переговоры, сообщает Tengrinews.kz.

К 11.00 часам по времени Астаны участники переговоров начали прибывать в столичный отель "Риксос". Встречи уже начались и проходят в двустороннем формате.

В первый день, 23 января, переговоры, начавшиеся около двух часов дня, завершились ближе к полуночи.

Представители сирийской оппозиции назвали проведенные встречи с российской, турецкой сторонами в присутствии спецпосланника ООН продуктивными. Стороны, в частности, вели разговор "о попытке достижения ощутимого, жизнеспособного режима прекращения огня по всей стране". Также шла речь о гуманитарной ситуации, о снятии осады, об освобождении заложников.

В кулуарах вчерашней встречи вице-министр иностранных дел Казахстана Роман Василенко рассказал, что сначала участники переговоров сели за один стол, но затем они разошлись по своим переговорным комнатам.

"Для каждой делегации есть своя переговорная комната, считайте: три страны-спонсора, ООН, правительство и оппозиция", - прокомментировал Василенко.