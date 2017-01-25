Федерация борьбы КР премировала лучших атлетов на общую сумму 1 млн сомов

В Бишкеке прошло чествование лучших борцов Кыргызстана.

От рук главы и вице-президентов Федерации борьбы КР премии получили лучшие борцы страны по итогам 2016 года. За мировые чемпионские титулы было предусмотрено по 50 тыс. сомов. Соответственно, чемпион мира среди молодежи Калы Сулайманов, а также среди кадетов Акжол Махмудов удостоились денежных премий. По 25 тыс. сомов получили чемпионы мира среди студентов Каныбек Жолчубеков и Эсен Асанов.

За занятое пятое место на Олимпийских играх по 30 тыс. сомов премировали Арсена Эралиева и Айсулуу Тыныбекову.

Также были предусмотрены по 30 тыс. сомов за золото чемпионата Азии. Обладателями сертификатов на эту сумму стали Жанарбек Кенжеев, Узур Джузупбеков и Айпери Медет кызы.

Помимо этого, федерация вручила денежные премии серебряным и бронзовым медалистам чемпионатов мира и Азии во всех возрастных категориях.

Стоить отметить, денежные поощрения получили и призеры чемпионата мира по борьбе среди ветеранов. А это двукратный чемпион Чынарбек Изабеков, медалисты Омуралы Жакыпов, Калмат Камчыбеков, Басылбек Мамытбеков и экс-министр внутренних дел Мелис Турганбаев.

Всего премии получили 38 спортсменов. Также федерация наградила денежными средствами около 50 человек, в том числе тренеров, судей, ветеранов и функционеров.

На торжественном мероприятии федерация выдала премии на 1 млн 50 тыс. сомов.