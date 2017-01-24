Депутат не согласен, что КР переживает повторный бум в швейной отрасли

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Гулиза Авазова

Депутат от фракции "Кыргызстан" Алмазбек Эргешов не согласился с заявлением вице-премьер министра КР Олега Панкратова о том, что в стране наметился повторный бум в сфере швейной промышленности.

На заседании комитета по экономической и фискальной политике Жогорку Кенеша парламентарий отметил, что многие его знакомые закрывают свои швейные предприятия из-за нерентабельности.

На что вице-премьер ответил, что, несмотря на официальное падение объемов производства, швейная отрасль Кыргызстана вновь начала динамично развиваться после вступления в ЕАЭС.

В настоящее время наблюдается нехватка квалифицированных рабочих рук и ресурсов для обучения людей этой профессии, а также производственных помещений.

Швейная отрасль увеличивает объемы выпуска продукции и нуждается в укрупнении производства, сообщил Панкратов.

URL: http://www.vb.kg/354234
Теги:
швейная отрасль, ЕАЭС
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