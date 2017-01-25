Минздрав: Грипп и ОРВИ находятся под контролем

Согласно еженедельному мониторингу заболеваемости гриппом и ОРВИ, эпидемиологическая ситуация стабильная, отмечается лишь незначительный рост на 5%. Об этом информирует Министерство здравоохранения КР.

Если на второй неделе нового года по республике было зарегистрировано 7 479 обращений за медицинской помощью с симптомами ОРВИ и гриппа, то в течение третьей недели обратились 7 860 больных. Рост заболеваемости наблюдается в Иссык-Кульской, Баткенской и Чуйской областях.

В школах продолжается мониторинг посещения детей и в дошкольных образовательных организациях - работа "утренних фильтров", в ходе которых осуществляется осмотр детей с целью выявления признаков острого инфекционного процесса на стадии приёма ребёнка в детский сад.

В данное время эпидемическая ситуация находится под контролем. Продолжается санитарно образовательная работа среди населения о профилактике гриппа и ОРВИ.