Парламент поручит правительству изучить поножовщину детей

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Гулиза Авазова

Депутат Жогорку Кенеша Бакирдин Субанбеков отметил участившиеся криминальные сводки с участием детей, в частности, поножовщину между детьми и насилие в отношении несовершеннолетних. Об этом он сказал сегодня, 25 января, на заседании Жогорку Кенеша.

Как отметил парламентарий, участились случаи, когда отцы насилуют детей, а также драки учеников. "Это беда не только отдельной семьи, это беда всего общества. Потому что нет профилактики", - добавил он.

Затем депутат добавил, что за профилактику должны отвечать учителя, участковые, инспекторы по делам несовершеннолетних. Этот вопрос, по его словам, нужно рассмотреть в рамках проекта закона о молодежной политике.

Спикер Чыныбай Турсунбеков ответил, что членам правительства дадут соответствующее поручение и по этому вопросу он разговаривал с министром образования и науки.

URL: http://www.vb.kg/354277
Теги:
дети, насилие, парламент, драка
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