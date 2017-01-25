Парламент поручит правительству изучить поножовщину детей

Депутат Жогорку Кенеша Бакирдин Субанбеков отметил участившиеся криминальные сводки с участием детей, в частности, поножовщину между детьми и насилие в отношении несовершеннолетних. Об этом он сказал сегодня, 25 января, на заседании Жогорку Кенеша.

Как отметил парламентарий, участились случаи, когда отцы насилуют детей, а также драки учеников. "Это беда не только отдельной семьи, это беда всего общества. Потому что нет профилактики", - добавил он.

Затем депутат добавил, что за профилактику должны отвечать учителя, участковые, инспекторы по делам несовершеннолетних. Этот вопрос, по его словам, нужно рассмотреть в рамках проекта закона о молодежной политике.

Спикер Чыныбай Турсунбеков ответил, что членам правительства дадут соответствующее поручение и по этому вопросу он разговаривал с министром образования и науки.