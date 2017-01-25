В Кыргызстане насчитывается более 300 молодежных организаций, из которых 30-40 - непостоянные. Об этом сегодня, 25 января, сообщил глава Госагентства по делам молодежи, физкультуры и спорта Канат Аманкулов на заседании Жогорку Кенеша.

Депутат Акылбек Жапаров спросил: "Если из 6 млн населения страны молодежь составляет 3 млн, то сколько средств выделяется на эту сферу?"

Аманкулов ответил, что бюджет на молодежную политику, рассмотренный правительством, составляет 7 млн сомов.

Отметим, сегодня Жогорку Кенеш рассматривал два законопроекта, касающиеся молодежи. В частности, "Об основах государственной молодежной политики" и "О гражданско-патриотическом воспитании в Кыргызской Республике".