В Кыргызстане насчитывается более 300 молодежных организаций

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Гулиза Авазова

В Кыргызстане насчитывается более 300 молодежных организаций, из которых 30-40 - непостоянные. Об этом сегодня, 25 января, сообщил глава Госагентства по делам молодежи, физкультуры и спорта Канат Аманкулов на заседании Жогорку Кенеша.

Депутат Акылбек Жапаров спросил: "Если из 6 млн населения страны молодежь составляет 3 млн, то сколько средств выделяется на эту сферу?"

Аманкулов ответил, что бюджет на молодежную политику, рассмотренный правительством, составляет 7 млн сомов.

Отметим, сегодня Жогорку Кенеш рассматривал два законопроекта, касающиеся молодежи. В частности, "Об основах государственной молодежной политики" и "О гражданско-патриотическом воспитании в Кыргызской Республике".

URL: http://www.vb.kg/354295
Теги:
молодежь, парламент
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