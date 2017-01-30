Канат Аманкулов еще раз об "инкубе", коррупции в спорте, этике и воспитании

Чуть более полугода назад директором Госагентства по делам молодежи, физкультуры и спорта был назначен Канат Аманкулов. Итогами своей шестимесячной работы он поделился в интервью "ВБ" и рассказал о самых актуальных вопросах в сфере спорта.

В первой части интервью он поделился своими планами в области молодежной политики, рассказал о судебном деле тяжелоатлета Иззата Артыкова, кадровых перестановках и Дворце спорта. В этой части он рассказывает об изменениях в структуре своего ведомства, развитии, так называемого спорт-интерната или Республиканского училища олимпийского резерва (РУОР), которое по сути является единственным спортивным учебным заведением такого рода в стране. Помимо этого, Аманкулов рассказал о чрезмерно-преждевременном поощрении спортсменов, у которых затем пропадает мотивация бороться за страну.

- Снова о РУОР. До вас несколько руководителей уже пытались реорганизовать данное учебное заведение и каждый новый директор пытается что-то предпринять в отношении спорт-интерната. Начинает, но результаты, как мы видим, не совсем обнадеживающие. У вас какие планы?

- Когда я представлял коллективу РУОРа их нового директора, они задавали аналогичные вопросы, но без каких-либо этических норм."Вот нас уже 10 лет реформируют" и так далее. Но при этом эти изменения никого из них не коснулись. Вопрос в другом: что они нам дают при таких финансовых затратах? Не секрет, что учебное заведение стало центром борьбы и эффективность очень низкая.

Я им сказал, что мы должны работать в таком порядке: не сверху вниз, а наоборот. Если вы считаете или вам виднее, как улучшить РУОР, пожалуйста, предлагайте, мы готовы увеличить финансы. Например, социальную часть для тех же молодых работников-тренеров, если территория позволяет, то можно построить им жилье-малосемейку. Пусть вносят свои предложения, я лично готов приходить и слушать их. Но я, к сожалению, реальных предложений не услышал, одни эмоции.

Люди до сих пор живут с мнением, что при СССР было так, а сейчас нет. А Союза-то давно нет. Но я новому директору поручил, чтобы он скомпоновал предложения и мы рассмотрим, взвесим и потом предложим им. Потому что мы не должны исходить из личных интересов некоторых членов коллектива, а думать о масштабном. Мы должны быть равными ко всем видам спорта, и у всех должен быть одинаковый доступ. То есть у всех детей должны быть одинаковые права поступить в данное училище.

Эти дети круглосуточно обеспечены питанием и проживанием, к тому же там и бассейн, баня, еще мы дополнительно даем деньги, чтобы они ездили на соревнования. Но мы не должны забывать, что есть и другие дети. Это не детский дом или приют. Не все дети попадают, к тому же надо отчислять тех, у кого успеваемость плохая в учебе и в тренировочном процессе. Или надо выдать аттестат об окончании 11-го класса, чтобы они могли потом куда-то еще поступить. В училище должна оставаться талантливая молодежь, в том числе из регионов.

Я думаю, недовольные есть в любом обществе, реформирование или реорганизация, не важно как называть, но суть - мы должны сделать из РУОР элитное заведение. И обязательно параллельно развивать три составляющие: педагогическую, тренерскую и воспитательную часть. Думаю, в этом плане мы разработаем новую концепцию к новому учебному году.

- До сих пор существует стереотип об учениках РУОРа. Например, спорт-интерат, "инкуб", в котором выпускаются одни борцы с поломанными ушами. К тому же, время от времени в сводках мелькают драки с участием учеников РУОРа. Чья эта вина и как вы намерены с этим бороться?

Предыдущий директор Чокаев делал очень много для РУОР, по крайней мере, появился баланс между воспитанием, учебой и тренировочным процессом. Раньше это были три отдельные автономии, где преобладало тренерское давление без педагогики. Думаю, когда баланс восстановится, тогда и будут результаты.

А насчет стереотипа, к сожалению в свое время наши же коллеги проиграли информационную борьбу, не смогли защитить РУОР и признавали даже то, что не должны были. И поэтому много чего было однобоко, то есть, если спортсмен, то преступник. Надо быть объективным, дети есть дети, что в обычной, что в спортивной школе. Вспыхнула драка между школьниками - не изучают сколько детей состоят на учете в соседней школе. Может, они и спровоцировали, а эти применили свою физическую силу. Вместо того чтобы уладить ситуацию, сделали изгоев из детей, которые только приехали из регионов. У меня есть мечта - одеть в единую форму учеников РУОР, сделать им школьную форму, чтобы они выделялись как представители единственного республиканского училища олимпийского резерва.

Да, такое понятие как "инкуб" и "руор" стали нарицательными, но тут может не все, но подавляющее большинство - талантливые дети.

- В этом году в рамах оптимизации меняется и структура в сфере спорта, расскажите поподробнее, зачем это все делается?

Структуру аппарата госагентства уже оптимизировали, а также в рамках развития и совершенствования системы управления делается многое. Например, раньше был один отдел - спортивно-массовый, теперь мы разделили на два - спорт высших достижений и массовый спорт.

Чтобы не сидеть на иждивении у государства, мы открыли сектор государственно-частного партнерства, который будет заниматься привлечением инвесторов на наши спортобьекты, в том числе на Малую арену и Дворец спорта. Все, что касается спортсменов, тренеров, учебно-тренировочных сборов, участия в турнирах передаем дирекциям. Они отвечают, начиная от формирования команд, заканчивая назначением главных тренеров. Потому что, когда все деньги уже съели, упустили, а главные тренеры тренеры тишину поймали вместе с дирекцией, отвечает только директор госагентства. И это несмотря на то, что уже потрачены колоссальные деньги. Теперь госагентство будет заниматься только политикой в области физкультуры и спорта, молодежи, а также координацией и контрольной функцией, не вмешиваясь в хозяйственно-финансовую часть нижестоящих субъектов.

- Если за спорт высших достижений отвечают дирекции, то как обстоят дела с детско-юношеским спортом?

Сейчас наша задача - все отформатировать и направить в правильное русло. Хотя у нас есть четыре дирекции и шесть республиканских школ олимпийского резерва (РСДЮСШОР), координации между ними нет. Если у нас появляется чемпион Юношеских олимпийских игр или чемпионата мира, впоследствии этого спортсмена во взрослом спорте нет. У нас еще не было такого в практике, чтобы чемпионы среди юношей, а затем во взрослых играх становились чемпионами мира и Олимпиады.

Вот поэтому надо их координировать, чтобы главный тренер сборной работал также со старшими тренерами, которые возглавляют молодежные и юношеские сборные.

- И как это воспримут тренеры, функционеры, ведь это для них новшество?

Одно дело быть спортсменом, абсолютно другое - быть тренером, тем более управленцем. Это три редко совместимые вещи. Может, и бывают таланты, но это редкое исключение, когда он и великий спортсмен, и великий тренер, и управленец. Таких я еще не встречал. Даже две составляющие совместить тяжело. Отдельные тренеры не понимают, что управление - это ежедневные документы. Одно дело говорить, второе - осуществить документально. Для того чтобы им создать условия, начиная от нормативно-правовых актов, заканчивая обеспечением финансов. Это я к тому, что у нас сильный кадровый голод. Никто не хочет работать за три тысячи сомов, все хотят быть сразу директорами.

- Продолжая о тренерах. Ведется ли какая-нибудь работа для повышения их квалификации, ведь мировой спорт не стоит на месте?

Практически нет, кроме отдельных федераций по видам спорта или по программе НОК. Например, у меня в федерации (ред. Аманкулов является президентом Федерации легкой атлетики КР) всегда ведется работа по этой части. Мы стараемся отправлять тренеров на курсы в Россию, в крайнем случае наши выдающиеся тренеры проводят семинары для региональных тренеров, а также привлекаем тренеров из других стран, то же самое делаем и для судейской коллегии.

А что касается уровня госагентства, этого не было раньше, но мы хотим это сделать, к тому же уже в программу развития включили, чтобы через определенное время преподаватели физкультуры проходили повышение квалификации. А с главными и старшими тренерами сборных команд будет чуть по другому - хотим создать научную группу, чтобы люди науки проанализировали, провели семинары. Элементарно начнем с составления планов на бумаге для определенных спортсменов и команд. В планах еще есть создание тренерских советов, чтобы все документально было оформлено.

Все, что необходимо, планируем в течение года отработать и выдать тренерам. Это будет, так сказать, руководство к действию. Ну и, конечно, создадим медицинскую группу, которая будет сопровождать спортсменов. Думаю, это будет логическим завершением комплексной подготовки спортсменов.

Но мы не должны забывать, что спорт высших достижений - это мизерная часть всего спорта в стране. Мы не должны забывать, что есть массовый спорт и физкультура. Без развития регионального массового спорта не может быть спорта высших достижений.

- А какая работа ведется для повышения массового спорта в стране?

Первое, мы в этом году в самое ближайшее время введем нормы. Так называемые ГТО для школьников. На днях подпишу приказ согласованный с Министерством образования, и нормы физкультуры будут введены в школьную программу. Таким образом мы узнаем о физическом состоянии детей. После этого внесем свои предложения правительству о том, что еще необходимо улучшить. Но мы не должны забывать, что массовость подразумевает не только нашу работу, но и работу частных клубов, органов местного самоуправления.

Наши специалисты скоро поедут в те школы, которые нам передали недавно, определят штат, какие виды спорта в этих школах и регионах реально культивируются, какие тренеры есть. Помимо этого мы отправляли на согласование, но, к сожалению, Минюст глубоко не вникая, дал отрицательное заключение. Мы хотели часть моих полномочий делегировать акимам районов. Они и так согласно закону о самоуправлении должны отвечать за развитие спорта в своем регионе, но в реальности из-за ограничения в финансах они не могут там вести работу, и тем более наши районные инструкторы сами по себе работают. А по нашему новому предложению работали бы совместно с акимами. Наши средства аккумулировались бы у акимов, а инструктор составлял бы план. Акимы координировали бы всех в своем районе, потому что они и так хорошо знают свой регион, они там как хозяева. В этом случае аким сам бы был заинтересован, потому что у него есть финансы и контролирующие функции. Наш районный инструктор с акимом нам предлагал бы спортсменов, которые сначала будут обеспечены в областных детско-юношеских спортшколах, а затем в республиканских школах. К тому же, был бы честный отбор выдающихся спортсменов в РУОР. И мы в свою очередь знали бы свой резерв по стране.

Однако, несмотря на отрицательное заключение Минюста, я не намерен останавливаться, пока не осуществлю этот план.

- Несколько лет назад была статистика, что всего 7% общего населения занимается физкультурой, а сейчас наверняка выросли эти показатели?

Конечно, сейчас, по итогам прошедшего года этот показатель стал 13-14% Но точнее станет известно после статотчета, в который войдут даже те, кто занимается в частных клубах, то есть просто ведут активный образ жизни. А их по республике очень много. Думаю, к 2020 году этот показатель может подняться даже до 30%

- В этом году бюджет Госагентства сократили на 100 млн сомов, несмотря на новые функции политики в молодежной сфере. К тому же, в отличие от предыдущих директоров, вы пообещали каждому вашему подведомству, что они заранее будут знать, какой у них бюджет, то есть прозрачность...

Они и так примерно знают, какой у каждого из них бюджет. Сейчас немного наладим систему, которая уже начала свою работу, тогда официально все озвучим. Но чтобы был общественный контроль за бюджетом, сейчас разрабатываем интернет-портал. Там будут паспорта на каждого спортсмена, начиная от юношей.

Там же будет вывешиваться бюджет каждой дирекции и республиканских школ, и они затем будут вывешивать свои приказы, в которых будет написано куда, на какие учебно-тренировочные сборы сколько человек отправили и, естественно, сколько денег на это выделено.

Во-первых, это контроль не только общественности, но и с нашей стороны. Да и ко мне будет меньше вопросов у журналистов и общественности.

- Часто в отчетах пишут о колоссальных деньгах, выделенных для спортсменов. На бумаге есть, но как узнать, дошли ли они до адресатов, то есть до спортсменов в полной мере? Одним словом, как бороться с коррупцией в спорте?

Это проблема номер один у нас и именно для борьбы с коррупцией мы и создаем этот портал. Во-первых, люди будут знать и у них появится ответственность. Второе, подавляющее большинство платежей должно быть по безналичному счету. На сегодняшний день тренеры сами предлагают, куда хотят поехать, например, в "Аврору" или за границу. Но с этого года мы на год объявим тендер и выберем наиболее подходящую базу для сборных для проведения учебно-тренировочных сборов. Ну и, конечно, на этой базе должны быть комфортные условия: начиная от мест тренировок, питания, заканчивая местами отдыха. А деньги будем перечислять по выполненной работе, по факту. Зато будет четкий контроль денег.

К сожалению многие обманывают госагентство всякими левыми документами, чтобы сделать деньги. Например, один из маразмов: тренер должен сдать допинг-тест прежде, чем попасть на соревнования и столько-то это стоит. Такие тесты должен сдавать только спортсмен, тренера это не касается. Во время международных состязаний много чего продвигается через федерации и закрыто для госагентства.

Это уникальный случай, что на развитие спорта 99% средства выделяет госагентство, но почему-то все регалии получает федерация, а государство плохое. Эти рамки нужно раздвинуть и четко разделить функции и обязанности федераций, госагентства и НОК. Я давно об этом говорил и теперь могу это осуществить.

Как я говорил ранее, будет минимальный доступ к наличным деньгам, все должно быть прописано: кто, что получает. А у нас отчетности нет. Сегодня наши директора в дирекциях и РСДЮСШОР сами решают, кому денег давать, кому нет, минуя методистов. То есть они напрямую с тренерами решают. А по идее сначала методист должен просчитать, согласовать с замдиректора, а потом документ попадает к директору, который дает поручение бухгалтеру о выделении средств. А когда есть прямой контакт, есть угроза коррупции.

Каждая копейка должна дойти до потребителя, то есть до спортсмена. На сегодняшний день все, что мы выявляем отдаем в правоохранительные органы, чтобы они нам помогли данную систему сломать. Теперь будем проверять вплоть до действительности учебно-тренировочных сборов и раз в два года будет аудит, пока порядок не наведем.

- Столько денег выделяется для спортсменов из госбюджета, особенно на развитие некоторых Олимпийских видов спорта. Но почти каждый спортсмен, выступая на пресс-конференциях или передачах, считает своим долгом сказать, что государство не помогает. Согласны ли вы с таким мнением, что стереотип "государство не помогает" создали сами же спортсмены?

Этот стереотип создало спортивное общество, этому способствовали коррупция, системы откатов и то, что спортсмены не получали в полной мере выделенные средства. Второе, если даже и получали средства, то просто иждивенческий вариант - преждевременное и чрезмерное материальное поощрение на начальном этапе восхождения спортсмена.

Например, в прошедшем году только олимпийцам из бюджета мы выделили 125 млн сомов, но несмотря на это весь негатив идет от этих сборных. Мы бюджет увеличили им в 5-6 раз, но итоги сами видим. Это говорит о качестве подготовки спортсмена. Когда журналисты узнают, сколько выделяется денег на сборную, они сильно удивляются: столько денег они получают и еще чем-то недовольны?

Все эти годы наша ошибка была в том, что мы бездарно и без оглядки вбухивали средства, просто из-за того, что три-четыре спортсмена стали чемпионами Азии. Для некоторых видов спорта в приоритете уже должен быть чемпионат мира и золото Азиатских игр, медали Олимпийских игр. По сравнению с ними, другие виды спорта тратят в 50 раз меньше и показывают результаты. Одним словом, крен в одну сторону выходит нам боком.

- Вот вы сказали о преждевременном и чрезмерном материальном поощрении на начальном этапе восхождения спортсмена. Что вы имеете в виду?

К глубокому сожалению, мы чрезмерно увлекаемся поощрением спортсменов и готовим иждивенцев. Не все выдерживают это бремя славы, которое всегда требует и требует, а отдачи мало. При этом они не понимают, что кроме них у нас еще есть учителя, врачи, инвалиды, которые выигрывают на конкурсах, есть милиция, пенсионеры, то есть общество. Мы должны воспитывать патриотов, чтобы они чувствовали, что эти копейки им дает народ, то есть платят налоги.

Я выше говорил, что тренерская работа ушла отдельно от педагогической и воспитательной работы. И это беда нашего общества, потому что без этих трех составляющих никогда невозможно воспитать хорошего патриота, гражданина. Спортивная карьера-то заканчивается, затем обычная жизнь начинается. Либо тренерство, либо бизнес, или быть руководителем. Спортсмен должен быть готов интегрироваться, когда ежедневная господдержка закончится.

Общество-то не осведомлено, сколько мы деньги тратим, сколько тренеры и спортсмены получают. Например, перед Олимпиадой передовые спортсмены получают до 100 тысяч сомов, а лучшие тренеры - до 50 тысяч сомов, это не считая средств, выделенных федерацией. После того как он становится чемпионом, получает разовые выплаты. Если спортсмен стремится быть великим, потом все равно от государства он получает деньги, ну а если становится олимпийским призером, то на всю жизнь обеспечен стипендией.

Есть категория спортсменов, которые ничего или копейки получают, но показывают результат. Но они рады и тому, что им хоть немного оказывают внимание. Думаю, каждый человек должен знать свое место. К сожалению, тренеры сами учат спортсменов иждивенчеству.

И потом, в какой стране дают миллион за пятое место? Раньше это было сделано для того, чтобы мотивировать спортсменов, а сейчас они чересчур мотивированы - зачем напрягаться и завоевывать медаль, если за седьмое почти миллион дают. Поэтому мы решили премиальные сократить - как и во всем мире будем выдавать деньги с 1-го по 3-е места, то есть за медали.

- Значит, нужно пересмотреть всю систему воспитания и не только в РУОРе?

Увы, многие тренеры забыли педагогическую часть и просто готовят машину, робота, при этом они не заботятся, что должен делать спортсмен завтра, когда закончит свою карьеру. Он же должен быть адаптирован в обществе, готов к обычной жизни, не все же спортсмены становятся олимпийцами.

Только умный и воспитанный спортсмен может вырасти хорошим атлетом. Вы только посмотрите, как разговаривают спортсмены за рубежом и дают грамотные интервью. А у нас даже норм поведения у спортсменов нет, да и у некоторых тренеров с этим не все в порядке. Например, сначала покупаешь экипировку одной фирмы - не нравится, затем у другой - сначала нравится, спустя некоторые время не нравится. И носят формы чужих стран, то есть нет элементарной этики, как должен себя вести спортсмен или тренер.

Поэтому и мы хотим составить контракт со спортсменами и тренерами, чтобы каждый конкретно знал свои обязанности и кто за что отвечает. нас про обязанности забывают и получается, что у наших тренеров и спортсменов только требования, а у руководства госагентства только обязанности.

Психология и тренера, и спортсмена должна быть одна - медаль. Например, некоторые тренеры написали чытырехлетний план, в котором конечный итог - завоевание лицензии на Олимпийские игры. И зачем нам такой тренер? Он должен стремиться к медалям и прививать это спортсменам.

- Сколько времени вам потребуется на все эти изменения и перестановки, чтобы изменить всю систему?

Конечным продуктом, итогом нашей работы должно быть олимпийское золото, а начальный продукт - это регионы, массовый спорт, потом юношеский и молодежный спорт и спорт высших достижений. Вот в такой пирамиде мы выстраиваем систему.

Со дня моего назначения прошло полгода, из этого месяц ушло на Олимпийские игры, потом еще месяц - Игры кочевников, а потом все эти интриги и тому подобное. Думаю, мне еще полгода понадобиться, чтобы поставить систему управления и будут еще кадровые назначения. Должны прийти люди далекие от коррупции и нужно, и чтобы они были управленцами.

Многие говорят, чтобы в корне что-то поменять, директор госагентства должен отработать хотя бы один олимпийский цикл, то есть четыре года. Но я далек от четырехлетнего управления. Если систему управления поставить в правильное русло: начиная от тренеров физкультуры в регионах до главных тренеров и руководителей ведомств, то все будет работать независимо от того, кто придет в руководство. Эта моя мечта и думаю, весь мой труд должен дать плоды через два года.