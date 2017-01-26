ООН и ЕС шантажируют Кыргызстан делом Аскарова. Связь НПО с экстремистами

Уже через несколько часов после того, как коллегия Чуйского областного суда вынесла свое решение, оставив в силе пожизненный срок правозащитнику Аскарову, глава Комитета ООН по правам человека разразился гневными тирадами в адрес Кыргызстана.

"Приговор суда прямо противоположен решению Комитета ООН по правам человека, который установил, что Аскарова незаконно задержали, содержали в бесчеловечных условиях, подвергали пыткам и лишили возможности надлежащим образом подготовиться к защите. Несмотря на заявления кыргызских властей о приверженности международным стандартам справедливого правосудия, процесс наглядно показал недостатки в судебной и правоохранительной системах страны", - говорится в заявлении Верховного комиссара ООН по правам человека Зейда Раад аль-Хусейна.

Чуть позже с пространным заявлением о несоблюдении прав человека выступило представительство ЕС в Кыргызстане. "Адвокаты Азимжана Аскарова заявили, что обжалуют решение суда. Европейский Союз ожидает от властей Кыргызстана обеспечения полного соответствия судебного разбирательства по международным стандартам в области прав человека, а именно, стандартам справедливого судебного разбирательства, предусмотренных статьей 14 Международного пакта о гражданских и политических правах и Уголовно-процессуальным кодексом Кыргызской Республики", - говорится в заявлении представительства Европейского союза.

В таком случае, если и говорить о решении комитета ООН, потребовавшего от властей Кыргызстана безоговорочного освобождения Аскарова, сначала нужно разобраться как в вопросах его легитимности, так и объективности. Международная организация выдвинула Бишкеку ультиматум, основываясь только лишь на докладах местных правозащитников. То есть документы для структуры, взявшей на себя функции мирового правительства и арбитра, составляли сотрудники НПО. Если совсем по-простому - бумаги в поддержку Аскарова писали его стародавние коллеги и друзья. Какими общими интересами объединены эти группы лиц, олицетворяющие неправительственный сектор, лишний раз объяснять, наверное, не имеет смысла.

Однако необходимо напомнить о том, что Азимжан Аскаров был приговорен к пожизненному заключению по обвинению в жестоком убийстве милиционера во время трагических событий на юге Кыргызстана в 2010 году. Суд признал доказанными факты его участия в массовых беспорядках и дал оценку призывам к массовым беспорядкам и межнациональной розни. Так на каком основании его должны были освободить? Принять под козырек и подчиниться требованию международной организации, петиция которой была основана на письмах сотрудников НПО? Причем изначально - как все, наверное, помнят - условия, выдвинутые Кыргызстану, излагались на языке угроз и шантажа.

Под давлением пересмотр дела Аскарова все-таки состоялся. Но в ходе этого процесса суд пришел к очень интересным заключениям. Суд не нашел поводов даже для того, чтобы смягчить наказание правозащитнику. Пожизненный приговор оставлен в силе. В вердикте, вынесенном Аскарову, есть несколько очень важных моментов:

судебная коллегия сомневается в правдивости слов Аскарова о том, что его неоднократно пытали, адвокаты не предоставили свидетелей по данному факту и другие доказательства;

три государственных психиатра вынесли заключение о том, что Аскаров "лжив и угодлив";

в офисе Аскарова были найдены симкарты, компакт-диски и газеты, относящиеся к экстремистской группировке "Хизб ут-Тахрир".

Именно последний пункт требует к себе более пристального внимания. Будем опираться только на общеизвестные факты. В марте 2015 года в Оше при проверке документов задерживают иностранца, который представлялся независимым журналистом из США по имени Умар Фарук. У него были изъяты копии уголовных дел, возбужденных в отношении членов группировки "Хизб ут-Тахрир" и других лиц, состоящих в террористических организациях. Кроме того, у журналиста находят видеоматериалы религиозно-экстремистского содержания с призывами к джихаду и межрелигиозной розни.

Тогда спецслужбы установили, что Умар Фарук занимался сбором информации о религиозной ситуации на территории Ошской области. Через несколько дней после ареста журналиста выдворили из Кыргызстана. В ходе разбирательств стало известно, что материалами весьма специфического содержания Фарука обеспечили представители правозащитной организации "Бир Дуйно", той самой НПО, которая предоставляла правозащитнику Аскарову адвокатские услуги на недавнем процессе.

Последний факт очень странного взаимодействия НПО с террористическим подпольем в Кыргызстане имел место несколько дней назад. Действующие лица - те же неправительственный сектор и религиозно-экстремистская организация. Отрабатывая полученные оперативные сведения, сотрудники ГКНБ провели обыск в доме 33-летнего жителя Кара-Суйского района. В жилище подозреваемого было обнаружено большое количество DVD-дисков с воззваниями к свержению конституционного строя в Кыргызстане. Теологическая экспертиза подтвердила наличие экстремистских призывов. Дело заведено по статье "Возбуждение национальной, расовой, религиозной или межрегиональной вражды".

А теперь о том факте, который в данном контексте еще более любопытен: задержанию подозреваемого в экстремизме и проведению обыска, по данным ГКНБ, пытались воспрепятствовать правозащитники. "При обыске также обнаружены материалы, имеющие отношение к деятельности НПО "Бир Дуйно". Представители данной неправительственной организации во время задержания осуществили сбор местного населения для воспрепятствования обыску по месту жительства и пытались спровоцировать конфликтную ситуацию. Ведется следствие", - говорится в официальном сообщении спецслужб.

Эти случаи никак не объясняют то, что "Бир Дуйно" оказывает адвокатскую поддержку лицам, привлекаемым к уголовной ответственности за участие в религиозно-экстремистских и террористических организациях. И непонятно, почему правовая помощь со стороны НПО предоставляется в основном членам банд подполья?

Очень странная ситуация складывается, даже удручающая. ООН и ЕС почему-то не обращают внимания на крайне странные связи представителей правозащитного корпуса и НПО с членами религиозно экстремистских организаций. Может, это рабочие контакты они выстраивают на таком уровне для более эффективного осуществления своей деятельности в борьбе за права человека?

Наверное, авторитетные международные институты, которые видят свою благородную миссию в поддержании мира не обращают внимания на очевидные странности. Зато влиятельные организации демонстрируют невиданное рвение во что бы то ни стало добиться освобождения правозащитника Аскарова. При этом риторика по отношению к Кыргызстану носит явно недружественный характер.

"Я вновь напоминаю о призыве Комитета по правам человека отменить приговор Аскарову и призываю Кыргызстан провести беспристрастное, объективное и тщательное расследование и судебное разбирательство в целях установления справедливости для всех", - не унимается Верховный комиссар по правам человека ООН.

Может, заодно с потенциальными террористами разберемся? Как насчет того, чтобы взять под контроль подпольные религиозно-экстремистские организации, угрожающие Кыргызстану, назначить международное расследование для того, чтобы выяснить кто им помогает? Господам из ООН и ЕС это не интересно? Очень жаль, если этому мешают двойные стандарты…