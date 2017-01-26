В Кыргызстане 326 населенных пунктов пока не охвачены цифровым сигналом

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ВБ

В Кыргызстане 326 населенных пунктов не охвачены цифровым сигналом, из них 66 сел находятся в Джалал-Абадской области. Об этом 25 января сообщила замминистра культуры, информации и туризма Айнура Темирбекова на заседании коллегии полпреда правительства этого региона.

По ее словам, данную проблему планируется решить путем установки цифровых автоматических ретрансляторов или подключения к спутниковому вещанию.

"На сегодняшний день в Джалал-Абадской области из 433 населенных пунктов 367 охвачено ЦТВ, это почти 95% населения области. Установлено 13 цифровых передатчиков. В цифровом телевещании населению Джалал-Абадской области доступны 29 телеканалов в хорошем качестве", - сообщила Темирбекова.

Стоит отметить, во второй половине дня прошла Ошская областная коллегия, где были также рассмотрены вопросы перехода на ЦТВ и готовности населения области к отключению аналогового вещания.

URL: http://www.vb.kg/354343
Теги:
Джалал-Абадская область, Ошская область, телевидение
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