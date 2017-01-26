В Минэкономики разработали план по улучшению рейтинга КР в Doing Business

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Айдана Абдуваитова

Правительство планирует за два года вывести Кыргызстан в топ 50 стран-лидеров в рейтинге Doing Business. Такая цель заложена в правительственной программе "Доверие и Единство".

Как сообщили в пресс-службе правительства, к 2019 году Кыргызстан должен подняться на более чем 25 позиций и войти в топ 50 стран в рейтинге Doing Business.

Для этого в Минэкономики разработали план, который включает 30 мероприятий, направленных на улучшение всех 10 индикаторов, по которым Кыргызстан ослабил свои позиции.

"Наибольшие усилия необходимо приложить для улучшения индикаторов, по которым Кыргызстан имеет наиболее слабые позиции и которые негативно влияют на общий рейтинг страны. Это такие индикаторы, как "Подключение к электрическим сетям", "Налогообложение", "Разрешение неплатёжеспособности" и "Обеспечение исполнения контрактов", - отметил замминистра Эльдар Абакиров.

В связи с этим глава правительства Сооронбай Жээнбеков поручил руководителям соответствующих государственных органов до 1 мая 2017 года принять все меры по исполнению этих мероприятий. Также Национальному институту стратегических исследований поручено провести исследование по методологии Всемирного банка и изучить наилучшие мировые практики по проведению реформ в рамках рейтинга "Ведение бизнеса", включая опыт стран-членов ЕАЭС.

Напомним, в прошлом году Кыргызстан занял 75 место из 190 стран мира. Эксперты отметили ухудшение по 9 показателям: регистрация предприятия, получение разрешения на строительство, подключение к системе электроснабжения, регистрация собственности, получение кредитов, защита инвесторов, налогообложение.

URL: http://www.vb.kg/354345
Теги:
Минэкономики, рейтинг, экономика
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