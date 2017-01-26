Мигрантам вновь отказали в запрете на выезд молодым кыргызстанкам за рубеж

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Айдана Абдуваитова

В Кыргызстане не может быть осуществлен запрет на самостоятельный выезд девушек за рубеж. Об этом говорится в ответном письме Министерства иностранных дел на обращение кыргызских мигрантов в России.

Напомним, 9 декабря кыргызские мигранты планировали провести митинг у здания кыргызского посольства, но встреча недовольных и сотрудников дипмиссии прошла в здании посольства. Мигранты подняли вопросы об участившихся рейдах московской полиции, проблеме с доставкой "груза 200" и запрете на выезд несовершеннолетним девушкам за границу. В связи с участившимися случаями насилия в отношении девушек и их аморального поведения, мигранты просили законодательно запретить самостоятельный выезд девушек до 23 лет лет за рубеж. По их мнению, они должны выезжать за пределы страны только в сопровождении мужей, родителей или старших родственников.

В Министерстве иностранных дел мигрантам пояснили, что подобная идея противоречит нормам демократии и Конституции и может нарушить права человека, но в то же время, отметили, что инициативная группа имеет право разработать проект подобного закона и внести его на рассмотрение Жогорку Кенеша.

Отметим, предложения ограничить выезд за рубеж девушек до 23 лет периодически звучат с различных трибун. В 2013 году депутат Ыргал Кадыралиева безуспешно предлагала законопроект, запрещающий девушкам без письменного разрешения родителей или мужа выезжать за пределы страны, а на стажировки или учебу ездить только по приглашению. Это, по ее мнению, должно было сохранить нравственные устои молодежи.

URL: http://www.vb.kg/354356
Теги:
МИД, соотечественники, трудовая миграция
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