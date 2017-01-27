ОАЭ в июле 2020 года отправят к Красной планете "Надежду"

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Объединенные Арабские Эмираты готовятся первыми среди арабских стран запустить зонд к Марсу. Аппарат под названием "Надежда" отправится на "рандеву" с планетой в июле 2020 года, сообщает Naked Science.

2020 год уже сейчас можно смело объявлять годом Марса. Япония, Китай, США, европейские страны, а теперь еще и ОАЭ планируют в этот период отправить к Красной планете свои космические аппараты.

На форуме Project Space Forum, проходящем в настоящее время в Дубае, проект-менеджер программы Омран Шараф сообщил, что запуск эмиратского зонда под названием "Надежда" к Марсу состоится в июле 2020 года.

Аппарату потребуется около 7 месяцев, чтобы добраться до пункта назначения. По предварительным планам, зонд должен достичь орбиты Красной планеты в начале 2021 года.

Федеральное космическое агентство ОАЭ начало свое функционирование в 2014 году, после того как власти страны объявили о планах первыми среди арабских стран отправить космический зонд к Марсу.

В рамках миссии "Надежда" арабские специалисты надеются расширить знания об атмосфере и климате Марса. Отмечается, что объем собранной и переданной на Землю информации составит 1 терабайт. Над проектом будут работать 70 местных ученых и инженеров. К 2020 году их число увеличится до 150.

Омран Шараф также добавил, что они уже завершили фазу предварительного проектирования и надеются в скором времени совершить критический анализ.

URL: http://www.vb.kg/354381
Теги:
ОАЭ, космонавтика
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