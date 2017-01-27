Мэрия Бишкека скоро приступит к рекультивации городской свалки

Муниципальное предприятие "Бишкекский санитарный полигон" приглашает заинтересованные компании к подаче заявок на участие в торгах по рекультивации существующей свалки бытовых отходов Бишкека площадью примерно 36 га за счет средств кредита ЕБРР и гранта EUIFCA. Об этом сообщает пресс-служба мэрии г. Бишкек.

Заявки должны быть доставлены в офис предприятия не позднее 15.00 3 марта, когда конверты будут вскрыты в присутствии представителей участников торгов.

С реестром потенциальных участников торгов, которые приобрели конкурсную документацию, уже можно ознакомиться по адресу муниципального предприятия. По всем интересующим вопросам мэрия просит обращаться по телефону: +996 312 325 223, email: piu.bsw@gmail.com

Информация о торгах содержится на официальном сайте мэрии г. Бишкек.

В пресс-службе также сообщили, что в ноябре 2016 года в рамках проекта были проведены международные открытые торги на закупку спецтехники для полигона. На сегодняшний день в МП "Бишкекский санитарный полигон" уже прибыла первая партия специальной техники - бульдозер на сумму 109 400 евро.