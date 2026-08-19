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Как получить ипотеку без первоначального взноса в Кыргызстане

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ОАО "Гарантийный фонд" с начала реализации продукта "Келечек" выдало 319 гарантий на сумму около 404 млн сомов. Это позволило гражданам получить ипотечные кредиты на общую сумму более 1,62 млрд сомов.

Только с начала 2026 года в рамках программы предоставлено 214 гарантий на 276,3 млн сомов. С их помощью заемщики привлекли более 1,1 млрд сомов ипотечных кредитов.

Продукт "Келечек" предназначен для граждан, которые хотят приобрести жилье в ипотеку, но не располагают средствами для первоначального взноса.

Механизм предусматривает, что вместо собственных средств заемщика необходимое обеспечение по ипотечному кредиту предоставляет Гарантийный фонд в виде гарантии.

Таким образом, программа позволяет оформить ипотеку гражданам, для которых отсутствие первоначального взноса является основным препятствием при покупке жилья.


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URL: https://www.vb.kg/460989
Теги:
ипотека, Кыргызстан, жилье
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