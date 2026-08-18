В КР утвердили новые правила ведения Государственного водного кадастра

В Кыргызстане утвердили новые правила ведения Государственного водного кадастра и государственного учета и контроля водопользования. Соответствующее постановление №544 Кабинет министров принял 13 августа. Документ определяет, как государство будет собирать, систематизировать и контролировать информацию о водных ресурсах и их использовании.

Что такое водный кадастр

По сути, Государственный водный кадастр - это система учета водных ресурсов страны. В ней должна собираться информация о наличии и состоянии воды, ее использовании и водопользователях.

Отдельные правила устанавливают порядок государственного учета и контроля водопользования. Это позволяет государству отслеживать, кто, где и в каком объеме использует воду.

Государственным органам поручено привести свои решения в соответствие с новыми правилами.

Зачем это Кыргызстану

Вопрос учета воды становится особенно важным на фоне роста нагрузки на водные ресурсы. Всемирный банк отмечает, что сельское хозяйство Кыргызстана сталкивается с изношенностью ирригационных систем и потерями воды. Одновременно рост температуры, более частые засухи и другие климатические изменения увеличивают риски для водных ресурсов и аграрного сектора.

По оценкам экспертов, в Центральной Азии из-за состояния инфраструктуры и устаревших технологий при орошении может теряться до 40% воды.

Для Кыргызстана проблема особенно чувствительна, поскольку вода необходима прежде всего для сельского хозяйства. Поэтому государству важно понимать не только общий объем доступных ресурсов, но и то, сколько воды фактически забирается, где она используется и насколько эффективно.

Дефицит воды может усилиться

Проблема не ограничивается сегодняшними потерями. По прогнозам, к 2050 году дефицит воды в странах Центральной Азии может увеличиться на 25–30%, в том числе из-за роста населения и изменения климата.

На этом фоне Кыргызстан одновременно модернизирует ирригационную инфраструктуру. В июне 2026 года Всемирный банк одобрил финансирование проекта по повышению водной безопасности и производительности сельского хозяйства. В рамках программы планируется улучшить ирригационные услуги примерно на 82 тыс. гектаров.

Поэтому новый порядок учета важен не только как техническое изменение законодательства. Он должен стать частью более широкой системы управления водой: государству необходимо видеть реальные объемы водопользования, контролировать их и принимать решения о распределении ресурса на основе актуальных данных.

При этом само утверждение правил не означает автоматического сокращения потерь воды. Для этого потребуются модернизация каналов и другой инфраструктуры, контроль за водозабором и эффективное использование полученных данных.

Постановление №544 вступит в силу через семь дней после официального опубликования.