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В Кыргызстане впервые за счет бюджета закупили речевые процессоры для детей

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- Назгуль Абдыразакова
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В Кыргызстане впервые за счет республиканского бюджета закупили современные речевые процессоры Cochlear для детей с нарушениями слуха. На приобретение 35 аппаратов направили 30 млн сомов.

Передача новых речевых процессоров состоялась 18 августа в Республиканском учреждении протезно-ортопедических изделий при Министерстве труда, социального обеспечения и миграции Кыргызстана. За ними в Бишкек приехали семьи из разных регионов страны.

Всего аппараты предназначены для 31 ребенка. Четверым детям с двусторонним нарушением слуха предусмотрено по два процессора.

В мероприятии приняли участие заместитель министра труда, социального обеспечения и миграции Аида Исатбек кызы, депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев, представители Республиканского учреждения протезно-ортопедических изделий и общественного благотворительного фонда "Укум келет", специалисты из Турции, а также родители и дети с нарушениями слуха.

Заместитель министра труда, социального обеспечения и миграции Аида Исатбек кызы рассказала, что для предоставления речевых процессоров разработан специальный порядок. Получателей включили в очередь с учетом года проведения кохлеарной имплантации.

"Один комплект стоит около 800 тысяч сомов. Для выдачи речевых процессоров разработан соответствующий порядок, сформирована очередь. Аппараты будут предоставляться с учетом года проведения операции", - рассказала она.

Вопрос о том, чтобы государство взяло на себя расходы на дорогостоящие ассистивные технологии, ранее поднимался и в Жогорку Кенеше.

Депутат Дастан Бекешев рассказал, что в 2025 году инициировал выделение средств на их ежегодную закупку.

"В 2025 году при поддержке тогдашнего министра финансов Алмаза Бакетаева я инициировал вопрос о том, чтобы мы ежегодно могли закупать ассистивные технологии для лиц с инвалидностью. И это свершилось. Наши граждане услышат этот мир", - сказал депутат.

Однако передать ребенку речевой процессор недостаточно. Каждый аппарат необходимо индивидуально настроить с учетом особенностей слуха. Для этого в Кыргызстан специально прибыли специалисты из Турции. В течение трех дней они будут работать с детьми, индивидуально подбирая параметры речевых процессоров. Настройки зависят от особенностей слуха ребенка и установленного кохлеарного импланта.

В Бишкек также приехала генеральный директор турецкого подразделения Cochlear Гюль Эрден. Она провела презентацию современных речевых процессоров, рассказала об их возможностях и опыте применения кохлеарных систем.

Отдельное внимание во время презентации уделили ранней помощи детям с нарушениями слуха. По информации, озвученной на мероприятии, в Турции при наличии медицинских показаний кохлеарную имплантацию детям проводят уже примерно с восьмимесячного возраста. Ранняя помощь особенно важна в период, когда ребенок учится воспринимать окружающие звуки, различать человеческую речь и говорить.

За цифрами нынешней закупки стоят истории семей, для которых замена речевого процессора долгое время оставалась серьезной финансовой проблемой.

Бермет Камчыбек кызы приехала из Кочкорского района Нарынской области вместе с 11-летней дочерью. Кохлеарную имплантацию девочке провели в трехлетнем возрасте на оба уха. Поэтому ей необходимы сразу два речевых процессора.

"Один такой аппарат стоит около 10 тысяч долларов. У моей дочери импланты установлены на оба уха, соответственно, нам нужны два процессора. Самостоятельно купить их для нашей семьи было бы очень сложно", - рассказала Бермет.

Прежними аппаратами ее дочь пользовалась около восьми лет. Сейчас девочка учится в обычной общеобразовательной школе, говорит и общается со сверстниками.

"Моя дочь хорошо говорит, все понимает. У нее есть друзья, она общается с ними. Конечно, она понимает, что немного отличается от других детей, но это не мешает ей учиться и общаться", - рассказала мама.

За новым речевым процессором в Бишкек приехала и семья Ислама Молдолиева из Каракола. О серьезных проблемах со слухом у дочери родители узнали в 2018 году. Выяснилось, что девочка не слышит на оба уха.

"Мы показывали дочь разным специалистам и делали все возможное, чтобы она могла слышать. К сожалению, долгое время результата не было. Потом мы обратились в фонд "Укум келет", и с его помощью удалось провести операцию", - рассказал Ислам Молдолиев.

Сейчас его дочери 10 лет. В этом году она пойдет в третий класс.

"Сегодня моя дочь слышит. Возможно, ее речь пока развита не так, как у сверстников, но она все понимает и может выражать свои мысли. Мы очень рады, что сегодня она получит новый аппарат", - сказал отец.


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URL: https://www.vb.kg/460971
Теги:
Дастан Бекешев, Минтруда, Турция, Кыргызстан, Помощь, Депутат, ЛОВЗ
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