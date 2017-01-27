Часы Судного дня перевели на 30 секунд вперед

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Американские ученые передвинули стрелки так называемых Часов Судного дня на 30 секунд вперед. Об этом, как сообщает DW, они сообщили на презентации доклада американского журнала Bulletin of Atomic Scientists. По их мнению, мир в настоящее время находится в двух с половиной минутах от полуночи, которая символизирует глобальную катастрофу.

Поводом послужили недавние заявления нового президента США Дональда Трампа, призвавшего наращивать ядерный потенциал своей страны. По мнению ученых, последние действия Трампа сделали и без того плохую ситуацию с безопасностью в мире еще хуже. Кроме того, как говорится в докладе, опасность ядерной катастрофы создают также Россия и Северная Корея.

Таким образом, сейчас мир куда ближе к глобальной катастрофе, чем во времена холодной войны в 1984 году, когда стрелки часов находились в трех минутах от полуночи. На такой же отметке они были остановлены год назад. А еще более опасная ситуация была зафиксирована лишь в 1953 году, когда США и СССР разрабатывали водородную бомбу. Тогда часы находились всего в двух минутах от полуночи.

URL: http://www.vb.kg/354394
Теги:
наука, Россия, Северная Корея, США, Дональд Трамп
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