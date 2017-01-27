Бабанов: Информация об уголовном деле - политическая "заказуха"

Лидер парламентской фракции "Республика - Ата-Журт" Омурбек Бабанов сделал официальное заявление по поводу возбуждения уголовного дела в отношении него и иностранного гражданства. Текст он разместил на своей странице в Facebook.

По его словам, все это - черный пиар и попытка смешать с грязью его имя.

"Во-первых, хочу успокоить всех тем, что информация о возбуждении уголовного дела является недостоверной. Это абсурд. Это политическая "заказуха" и попытка дискредитации.

Во-вторых, у меня нет и никогда не было гражданства Республики Казахстан. Копия указанного паспорта неактуальна, этот паспорт вообще не является действительным. Все соответствующие документы официальных органов Республики Казахстан и Кыргызской Республики подтверждают, что я являюсь гражданином Кыргызстана. Информация об этом уже давно есть во всех открытых источниках", - говорится в заявлении.

Также Бабанов сообщил, что подготовил соответствующие заявления в правоохранительные органы Кыргызстана и Казахстана в отношении всех лиц и информационных источников, распространивших порочащую честь и достоинство информацию.

Он отметил, что этот вопрос для него - дело принципа.

Отметим, накануне в СМИ Казахстана появилась информация о том, что в отношении Омурбека Бабанова возбуждено уголовное дело в соседней республике. Издание 365info.kz сообщило, что кыргызстанец Александр Паленый уличил депутата парламента, а также портал Mail.ru и информационное агентство K-news в нарушении его авторских прав и потребовал компенсацию в сумме 1 млн долларов.

В этом же материале издание отметило, что Бабанов незаконно получил паспорт гражданина Казахстана в 1995 году и срок его действия закончился только 20 мая 2015 года.