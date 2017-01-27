Бабанов: Информация об уголовном деле - политическая "заказуха"

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Наталья Ли

Лидер парламентской фракции "Республика - Ата-Журт" Омурбек Бабанов сделал официальное заявление по поводу возбуждения уголовного дела в отношении него и иностранного гражданства. Текст он разместил на своей странице в Facebook.

По его словам, все это - черный пиар и попытка смешать с грязью его имя.

"Во-первых, хочу успокоить всех тем, что информация о возбуждении уголовного дела является недостоверной. Это абсурд. Это политическая "заказуха" и попытка дискредитации.

Во-вторых, у меня нет и никогда не было гражданства Республики Казахстан. Копия указанного паспорта неактуальна, этот паспорт вообще не является действительным. Все соответствующие документы официальных органов Республики Казахстан и Кыргызской Республики подтверждают, что я являюсь гражданином Кыргызстана. Информация об этом уже давно есть во всех открытых источниках", - говорится в заявлении.

Также Бабанов сообщил, что подготовил соответствующие заявления в правоохранительные органы Кыргызстана и Казахстана в отношении всех лиц и информационных источников, распространивших порочащую честь и достоинство информацию.

Он отметил, что этот вопрос для него - дело принципа.

Отметим, накануне в СМИ Казахстана появилась информация о том, что в отношении Омурбека Бабанова возбуждено уголовное дело в соседней республике. Издание 365info.kz сообщило, что кыргызстанец Александр Паленый уличил депутата парламента, а также портал Mail.ru и информационное агентство K-news в нарушении его авторских прав и потребовал компенсацию в сумме 1 млн долларов.

В этом же материале издание отметило, что Бабанов незаконно получил паспорт гражданина Казахстана в 1995 году и срок его действия закончился только 20 мая 2015 года.

URL: http://www.vb.kg/354412
Теги:
Казахстан, суд, Омурбек Бабанов, СМИ
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Комментарии
Асселим Дауренова
27.01.2017, 12:25
Карма: +29
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 65
Минусов: 36
Комментариев: 145

Ну пусть Бабанов не лукавит. Все помнят как он при Бакиеве от мандата вынужден был отказаться, поскольку тогда его двойное гражданство было доказано, это история известна всем

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Жалоба модератору
МЕН
27.01.2017, 12:34

Бабанов не был бы политической проституткой, этого не было бы

 Выборы на местный уровень прошли и ты БАБАНОВ нынешней власти не нужен

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Инна Хван
27.01.2017, 12:35
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Сумма оценок комментариев
Плюсов: 69
Минусов: 30
Комментариев: 92

Асселим Дауренова

Ну пусть Бабанов не лукавит. Все помнят как он при Бакиеве от мандата вынужден был отказаться, поскольку тогда его двойное гражданство было доказано, это история известна всем

угу, вон в сети даже его казахский паспорт гуляет . А что мог ответить Бабанов? Я белый и пушистый, а все остальные бяки. Ожидаемо

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Айжана Абдылдаева
27.01.2017, 12:35
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Комментариев: 5

Да, точно! Бабанов же был Депутатом и когда выяснилось , что у него двойное гражданство, он был вынужден уйти и сдать мандат. Так что доля правды в этом деле все таки оказывается есть. 

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Жалоба модератору
123
27.01.2017, 12:42

Сказал бы ещё, что копия - подделка, документа, с которого она сделана, в природе не существовало.

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эш
27.01.2017, 12:54

Был...и сплыл

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