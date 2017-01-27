Национальный центр детей и юношества "Сейтек" отмечает свое 80-летие.

Праздничное мероприятие по этому случаю прошло в Кыргызской национальной филармонии имени Т. Сатылганова.

С юбилеем центр "Сейтек" поздравили и ряд депутатов, которые озвучили поздравительное письмо от имени спикера парламента Чыныбая Турсунбекова.

В послании была отмечена важность работы центра в вопросах воспитания будущего поколения страны и подчеркнута его особая роль в развитии всего общества за 80-летний период существования.

Депутаты также юбилярам вручили 80 тысяч сомов, выделенные из фонда Торага Жогорку Кенеша. Торага ЖК Чыныбай Турсунбеков поздравил Национальный центр детей и юношества "Сейтек" с 80-летием.

Отметим, что в детском центре "Сейтек" обучаются более 3 тысяч детей, помимо предметов школьной программы проводятся дополнительные занятия по 18 направлениям.