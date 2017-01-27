Карамушкина: Молодежь не интересуется важными законопроектами

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Айдана Абдуваитова

Молодежь Кыргызстана практически не участвует в социальных процессах. Таким мнением сегодня, 27 января, на круглом столе "Гуманитарное сотрудничество КР и РФ" в пресс-центре "ВБ" поделилась депутат Жогорку Кенеша Ирина Карамушкина.

По ее словам, молодые кыргызстанцы не интересуются социальными процессами в стране, но при этом позволяют собой манипулировать. В пример пассивности молодежи она привела обсуждение важных законопроектов.

"Мы обсуждаем законопроект о госзаказе. Молодежь в этом плане или не хочет, или им некогда зайти на сайт Жогорку Кенеша. Мы всегда прислушиваемся к различным мнениям. Целый месяц законопроект висит на общественном обсуждении, никаких предложений не поступает, но мы начинаем его принимать и - бабах! все недовольны", - возмутилась она.

URL: http://www.vb.kg/354434
Теги:
Ирина Карамушкина, молодежь
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