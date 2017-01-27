Борьба: Айсулуу Тыныбекова завоевала золото турнира Гран-при в России

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Гулиза Авазова

Чемпионка Азии Айсулуу Тыныбекова завоевала золотую медаль турнира Гран-при по борьбе памяти Ивана Ярыгина, который проходит в Красноярске (Россия).

Как сообщает официальный сайт Объединенного мира борьбы, в финале турнира Айсулуу Тыныбекова встретилась с Вероникой Чумиковой. В этой схватке кыргызстанка одержала уверенную победу досрочно, набрав нужное количество очков - 13:3.

Тем самым она заняла первое место турнира Гран-при, а бронзовыми призерами стали Гантуя Энкхбат из Монголии и Акие Ханаи из Японии.

Отметим, на пути к финалу, Тыныбекова провела три поединка и во всех одержала победу досрочно.

Помимо этого, в этот день вышли на ковер еще двое кыргызстанок - Саяна Байызова и Мадина Надирова, которые уступили свои встречи на стадии 1/8 финала и выбыли из турнира.

Всего на этом турнире Кыргызстан представляют восемь девушек, в том числе и чемпионка Азии среди кадетов.

URL: http://www.vb.kg/354454
Теги:
женская борьба, турнир
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