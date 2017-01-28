СМИ: Около 40 турецких военных на базах НАТО попросили убежища в Германии

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Порядка 40 турецких военнослужащих, находящихся на базах НАТО на территории ФРГ, подали запросы на предоставление политического убежища в Германии. Об этом пишет RT со ссылкой на Der Spiegel.

По информации издания, в основном речь идёт о высокопоставленных офицерах. В Федеральном ведомстве по делам миграции и беженцев (BAMF) и МВД ФРГ заявили, что их ходатайства будут рассмотрены в обычном порядке.

Ранее суд Греции отказал в выдаче Турции всех восьмерых бежавших после попытки путча военных.

В ноябре 2016 года стало известно, что ряд турецких военных запросили политическое убежище у властей Германии.

URL: http://www.vb.kg/354472
Теги:
Германия, Турция, НАТО
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