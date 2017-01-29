Историки выяснили, как Индской цивилизации удавалось выживать так долго

Исследователи полагают, что раскрыли секрет "живучести" Индской цивилизации, существовавшей в долине реки Инд в 3300–1300 годах до н. э. и входящей в тройку самых древних цивилизаций нашей планеты, пишет Naked Science.

Индская цивилизация (ее также называют Хараппской) считается третьей по времени появления древневосточной цивилизацией. Более древними являются только Египетская и Месопотамская. Индской цивилизации, впрочем, есть чем "выделиться" из всей тройки: в годы расцвета она занимала наибольшую площадь. Численность населения, как считают ученые, достигала тогда 5 млн человек.

Исследователи также обратили внимание на удивительную "живучесть" Индской цивилизации. Ее упадок наступает после 1900 года до н. э., что связывают с серьезными климатическими изменениями. Однако новые данные показывают, что до этого момента цивилизации не раз приходилось сталкиваться с климатическими метаморфозами и она успешно их переживала. Иными словами, жители долины реки Инд умели бороться с природными катаклизмами, в том числе засухами, намного лучше других культур. Но в чем же их секрет?

Британский археолог Кэмерон Петри и его коллеги провели раскопки близ города Ракхигархи – одного из самых больших городов Индской цивилизации. Ученые обратили внимание на способ возделывания сельскохозяйственных культур. Как выяснилось, обитатели долины реки Инд выращивали несколько видов злаков и овощей одновременно. Проанализировав имеющиеся данные по всем крупным городам Индской цивилизации, ученые выяснили, что все они находились в климатических зонах, где сезоны дождей в летний и зимний периоды пересекались. Иными словами, если летом урожай не удался, то положение спасали зимние культуры. Именно это, по мнению ученых, и позволило цивилизации просуществовать так долго.

Недавно, напомним, другая команда исследователей смогла ответить на одну из загадок Древнего Египта, а именно найти истоки традиции хоронить умерших детей в керамических горшках. Ученые пришли к выводу, что это связано с религиозными воззрениями древних египтян.