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Институт "Синьхуа" опубликовал доклад об основных достижениях ШОС за 25 лет

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- Нина Ничипорова
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Институт "Синьхуа", аналитический центр государственного уровня при информационном агентстве "Синьхуа", опубликовал доклад "Поддержание справедливости и правосудия, совершенствование глобального управления - достижения, возможности и перспективы сотрудничества в рамках ШОС", сообщает корреспондент этого агентства.

В нем рассматриваются основные достижения ШОС за последние 25 лет с момента ее основания, дается глубокий анализ обширных возможностей для сотрудничества в рамках организации, а также всесторонне раскрываются широкие перспективы и глобальное значение построения сообщества единой судьбы ШОС.


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URL: https://www.vb.kg/460550
Теги:
Китай, сотрудничество, сообщество, ШОС
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