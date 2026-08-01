Институт "Синьхуа" опубликовал доклад об основных достижениях ШОС за 25 лет

Институт "Синьхуа", аналитический центр государственного уровня при информационном агентстве "Синьхуа", опубликовал доклад "Поддержание справедливости и правосудия, совершенствование глобального управления - достижения, возможности и перспективы сотрудничества в рамках ШОС", сообщает корреспондент этого агентства.

В нем рассматриваются основные достижения ШОС за последние 25 лет с момента ее основания, дается глубокий анализ обширных возможностей для сотрудничества в рамках организации, а также всесторонне раскрываются широкие перспективы и глобальное значение построения сообщества единой судьбы ШОС.