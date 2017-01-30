Зеленстрой продолжает очистку дренажных сетей столицы

Интересно что они там чистили, на Орозбекова, Щербакова, Сеченова арыков то уже не осталось. Видимо какой-то один единственный оставшийся арык чистили, который особо то и не спасет от подтопления. Весной там как обычно будет непролазная грязь.
Сотрудники МП "Зеленстрой" ведут подготовку открытых дренажных сетей к предстоящей весне. Об этом сообщает пресс-служба мэрии г. Бишкек.
Так, в минувшие выходные муниципальщики вручную очистили арыки на отрезках улиц Сеченова, Ак-Тилек, Орозбекова от улицы Щербакова до Западного БЧК.
Соответствующие работы продолжатся и на других улицах города, сообщили в пресс-службе мэрии.
Всего же на обслуживании МП "Зеленстрой" находится 86,6 км сети. Данные меры предпринимаются во избежание подтопления тротуаров и дорог с наступлением весны, когда начнётся полив зеленых насаждений.
Мэрия Бишкека убедительно просит строительные компании, торговые павильоны и другие хозяйствующие субъекты, а также горожан уважать труд сотрудников городских мероприятий, и не засорять ирригационную и коллекторно-дренажную сеть.