Зеленстрой продолжает очистку дренажных сетей столицы

Сотрудники МП "Зеленстрой" ведут подготовку открытых дренажных сетей к предстоящей весне. Об этом сообщает пресс-служба мэрии г. Бишкек.

Так, в минувшие выходные муниципальщики вручную очистили арыки на отрезках улиц Сеченова, Ак-Тилек, Орозбекова от улицы Щербакова до Западного БЧК.

Соответствующие работы продолжатся и на других улицах города, сообщили в пресс-службе мэрии.

Всего же на обслуживании МП "Зеленстрой" находится 86,6 км сети. Данные меры предпринимаются во избежание подтопления тротуаров и дорог с наступлением весны, когда начнётся полив зеленых насаждений.

Мэрия Бишкека убедительно просит строительные компании, торговые павильоны и другие хозяйствующие субъекты, а также горожан уважать труд сотрудников городских мероприятий, и не засорять ирригационную и коллекторно-дренажную сеть.