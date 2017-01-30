Зеленстрой продолжает очистку дренажных сетей столицы

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ВБ

Сотрудники МП "Зеленстрой" ведут подготовку открытых дренажных сетей к предстоящей весне. Об этом сообщает пресс-служба мэрии г. Бишкек.

Так, в минувшие выходные муниципальщики вручную очистили арыки на отрезках улиц Сеченова, Ак-Тилек, Орозбекова от улицы Щербакова до Западного БЧК.

Соответствующие работы продолжатся и на других улицах города, сообщили в пресс-службе мэрии.

Всего же на обслуживании МП "Зеленстрой" находится 86,6 км сети. Данные меры предпринимаются во избежание подтопления тротуаров и дорог с наступлением весны, когда начнётся полив зеленых насаждений.

Мэрия Бишкека убедительно просит строительные компании, торговые павильоны и другие хозяйствующие субъекты, а также горожан уважать труд сотрудников городских мероприятий, и не засорять ирригационную и коллекторно-дренажную сеть.

URL: http://www.vb.kg/354510
Теги:
Зеленстрой, ирригация, Бишкек
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Комментарии
MaX asdf
30.01.2017, 13:27
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Интересно что они там чистили, на Орозбекова, Щербакова, Сеченова арыков то уже не осталось. Видимо какой-то один единственный оставшийся арык чистили, который особо то и не спасет от подтопления. Весной там как обычно будет непролазная грязь.

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