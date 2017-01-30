Полиция уточнила число жертв стрельбы в Квебеке

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Число жертв стрельбы в Квебеке возросло до шести. Об этом в понедельник, 30 января, сообщил пресс-секретарь полиции провинции Кристин Куломб (Christine Coulombe), передает Лента.ру со ссылкой на ABC News.

Еще восемь человек ранены в результате нападения. Как отметил Куломб, остальные 39 присутствующих в исламском центре на момент атаки не получили никаких травм.

Премьер-министр канадского Квебека Филипп Куйяр назвал произошедшее трактом. "После этого теракта я обратился в Национальное собрание Квебека с просьбой приспустить флаг Квебека", - написал он в своем Twitter.

Трое вооруженных преступников ворвались в исламский культурный центр в Квебеке, который называют "большой мечетью" города, во время вечерней молитвы 29 января. Нападавшие с криками "Аллах акбар!" открыли стрельбу. В этот момент в помещении, по разным данным, находились от 40 до 100 человек.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов задержали двоих подозреваемых в нападении. По информации Le Soleil, один из них был вооружен автоматом Калашникова. Еще одному преступнику, предположительно, удалось скрыться.

URL: http://www.vb.kg/354523
Теги:
Канада, терроризм, теракт
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