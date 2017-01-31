Таможня Кыргызстана совершенствует процедуры анализа рисков

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ВБ

Евросоюз продолжает поддерживать инициативы по безопасности границ и деятельности по упрощению торговли в Центральной Азии.

Принимая по внимание, что надлежащее управление рисками в таможенной сфере является одной из важнейших предпосылок для упрощения торговли, в Бишкеке начинает свою работу консультативная миссия по управлению таможенными рисками.

Международные и местные эксперты совместно обсудят действующие процедуры анализа рисков и методы, применяемые в стране, а также изучат международную практику по управлению таможенными рисками.

Во время рабочих встреч группа экспертов рассмотрит существующую законодательную базу, механизмы, применяемые в Кыргызстане в плане профилирования рисков и анализа, а также выработает комплекс мер для усовершенствования в этой сфере, учитывая международный опыт и передовую практику.

URL: http://www.vb.kg/354543
Теги:
торговля, Европейский союз, ГТС
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