Таможня Кыргызстана совершенствует процедуры анализа рисков

Евросоюз продолжает поддерживать инициативы по безопасности границ и деятельности по упрощению торговли в Центральной Азии.

Принимая по внимание, что надлежащее управление рисками в таможенной сфере является одной из важнейших предпосылок для упрощения торговли, в Бишкеке начинает свою работу консультативная миссия по управлению таможенными рисками.

Международные и местные эксперты совместно обсудят действующие процедуры анализа рисков и методы, применяемые в стране, а также изучат международную практику по управлению таможенными рисками.

Во время рабочих встреч группа экспертов рассмотрит существующую законодательную базу, механизмы, применяемые в Кыргызстане в плане профилирования рисков и анализа, а также выработает комплекс мер для усовершенствования в этой сфере, учитывая международный опыт и передовую практику.