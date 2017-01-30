Арзыбек Кожошев: В Кыргызстане преодолен спад экономики

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Аида Джумашева

Главным результатом 2016 года стало преодоление глубокого спада национальной экономики и сохранение положительной динамики экономического роста. Об этом сегодня, 27 января, на заседании правительства заявил министр экономики Арзыбек Кожошев.

По его словам, с начала 2016 года экономика страны показывала нисходящий тренд, который сменился положительной динамикой только в августе.

"Однако на ситуацию в стране все еще влияют замедление экономического роста в России и Казахстане. Там по тогам года наблюдается падение ВВП на 0,6% и рост всего в 0,8% соответственно. На экономике Кыргызстане такое положение сказывается через каналы торговли и объемы притока денежных переводов в страну. По итогам года объем ВВП страны составил 458 миллиардов сомов и вырос на 3,8%. Без учета предприятий по разработке месторождения Кумтор реальный темп роста ВВП составил 3,7%. Самые высокие темпы роста отмечены в строительстве - 7,4% и промышленности - 5,2%", - сказал Кожошев.

URL: http://www.vb.kg/354545
Теги:
Арзыбек Кожошев, Минэкономики, финансовый кризис, экономика
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