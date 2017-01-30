Минэкономики: В прошлом году цена на сахар-песок снизилась на 5,6%

В прошлом году цена на сахар-песок снизилась на 5,6%. Об этом сегодня, 27 января, на заседании правительства заявил министр экономики Арзыбек Кожошев.

По его словам, причиной тому является высокое производство сахара в стране, а также снижение мировых цен на сладкий продукт.

"Снижение потребительских цен, которое носит сезонный характер, за рассматриваемый период отмечалось на товарную группу "масла и жиры" - на 4,6%, мясо – на 6,9%. При этом цены на молочную продукцию, сыр и яйца выросли незначительно - на 0,2%", - сказал Кожошев.

Он отметил, что цены на алкогольные напитки и табачные изделия в прошлом году повысились на 4,3%. Так, алкоголь подорожал на 2,7%, а табак - на 8,4%.